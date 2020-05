How to apply for kisan credit card: किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) केंद्र सरकार की किसानों को समर्पित एक कल्याणकारी योजना है। इसकी शुरुआत 1998 में की गई थी। केसीसी के जरिए किसानों को खेती से जुड़े कार्यों के लिए सस्ती दर पर कर्ज मुहैया करवाया जाता है। केंद्र की ओर से उन सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिए जा रहे हैं, जो प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं।

किसानों को इसके जरिए 1.60 लाख रुपये तक का लोन बिना गारंटी के दिया जाता है। वहीं 5 साल में 3 लाख रुपये तक का शॉर्ट टर्म लोन दिया जाता है। जिसकी ब्याज दर 4 फीसदी होती है। अब सवाल यह है कि अगर आप किसान हैं और आपने अबतक किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनवाया है तो आप इसे कैसे बनवा सकते हैं? खेती से जुड़ा कोई भी व्यक्ति चाहे वह अपने खेत में खेती करता हो या किसी और की जमीन पर काम कर रहा हो, वह केसीसी बनवा सकता है।

यह कार्ड मुफ्त में बन जाएगा इसके लिए आपको कुछ डॉक्युमेंट्स की जरूरत होगी। अगर आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप आसानी से कार्ड बनवा सकते हैं। हालांकि अलग-अलग बैंक अलग-अलग डॉक्युमेंट्स की मांग करते हैं लेकिन ये बेसिक डॉक्युमेंट्स हैं जो हर बैंक में स्वीकार्य हैं। बता दें कि सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए इंस्पेक्शन, प्रोसिंग फीस और लेजर फोलिया चार्ज खत्म कर दिया है ऐसे में सिर्फ इन डॉक्युमेंट्स के जरिए आपका कार्ड मुफ्त में बन जाएगा।

किसान बैंक में जा कर महज एक पेज के इस फॉर्म को भरकर इस कार्ड को बनवास सकते हैं। इसके साथ ही किसान को अपनी भूमि के दस्तावेज, फसल की डिटेल देनी होगी। इसके अलावा यह घोषित करना होगा कि उन्होंने किसी अन्य बैंक या शाखा से कोई और किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनवा रखा।

