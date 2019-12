स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, कच्छ का रण घूमने का सुनहरा मौका, IRCTC ने पेश किया नया पैकेज, जानें डिटेल्स

अगर आप नए साल का आगाज किसी घूमने वाली जगह जाकर करना चाहते हैं तो यह खबर आपके काम की है। दरअसल, IRCTC स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, कच्छ का रण घूमने का सुनहरा मौका दे रहा है। यह पैकेज IRCTC, Kochi दे रहा है। इस पैकेज में रण ऑप कच्छ, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी अक्षरधाम मंदिर और साबरमती आश्रम का टूर शामिल है।

इस पैकेज में आपको पांच रातें और 6 दिन घूमने के लिए मिलेंगे। यह पैकेज 27 दिसंबर 2019 से शुरू हो रहा है। यह पर्यटन टूर इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड (IRCTC) द्वारा संचालित किया जाएगा। इस पैकेज का ट्रैवलिंग मोड फ्लाइट है यानी आपकी यात्रा फ्लाइट से होगी।

अगर पैकेज के दाम की बात करें तो इस पैकेज का दाम प्रति व्यक्ति के हिसाब से 40,720 रुपए हैं। अगर आप और लोगों के साथ जाते हैं तो आपके पैकेज के दाम कम हो जाएंगे। मसलन, दो लोगों पर दाम 31,620 रुपए प्रति व्यक्ति हो जाएंगे। वहीं तीन लोगों के साथ जाने पर दाम और कम होंगे। आपको 30,910 रुपए प्रति व्यक्ति देने होंगे।

Make the most of your #trip by experiencing #IRCTC Rann of #Kutch #festival along with #Statue0fUnity. Book your 3package today! For more details, visit https://t.co/uANmiacxF4

— IRCTC (@IRCTCofficial) December 22, 2019