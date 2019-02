IRCTC Indian Railways Ticket Refund Rules: आईआरसीटीसी वेबसाइट के माध्यम से टिकट बुक करना एक आसान प्रक्रिया है। कुछ मिनटों के अंदर घर बैठे टिकट बुक हो जाते हैं, लेकिन असली परेशानी टिकट रद्द करने और रिफंड की प्रक्रिया में होती है। हालांकि अधिकांश मामलों में कुछ समय बाद पैसे रिफंड हो जाते हैं। पिछले कुछ समय से यह परेशानी भी सामने आयी है कि कई यूजर्स आईआरसीटीसी के पेमेंट लिस्ट में अपना बैंक कार्ड डिटेल नहीं प्राप्त कर सके क्योंकि पेमेंट गेटवे में थर्ड पार्टी का उपयोग हुआ था। यात्रियों की परेशानी को देखते हुए IRCTC अब IRCTC-iPay नाम से अपना खुद का पेमेंट सिस्टम लेकर आयी है।

इस नये सिस्टम से पैसेंजर को समय पर रिफंड मिलने में आसानी होगी, लेकिन इसके लिए पेमेंट पेज पर iPay का विकल्प चुनना होगा। इस पेमेंट गेटवे के माध्यम से क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने पर 1.8 प्रतिशत चार्ज लगता है, वहीं नेट बैंकिंग का प्रयोग करने पर 10 रुपया टैक्स लगता है। IRCTC-iPay के माध्यम से सभी पेमेंट विकल्प जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेशनल कार्ड, ऑटो डेबिट, यूपीआई, वॉलेट, इत्यादी का प्रयोग किया जा सकता है।

सरकार ने सभी प्रक्रियाओं को आसानी से पूरा करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। पहले साइट पर ट्रैफिक बढ़ जाने की वजह से यह धीमा हो जाता था और लोग टिकट तक बुक नहीं कर पाते थे, लेकिन अब इन सभी समस्याओं से लोगों से राहत मिलने लगी है। ऐसा इस वजह से हुआ है क्योंकि टिकट बुकिंग की लिमिट तय की गई है। एसी-नॉन एसी टिकटों की तत्काल बुकिंग का समय बदला गया है। अब एक यूजर आईडी से सिर्फ 6 टिकट ही एक महीने में बुक हो सकते हैं। यदि अकाउंट आधार कार्ड से लिंक है तो टिकट बुकिंग की सीमा बढ़कर 12 हो जाएगी।

सुरक्षा कारणों की वजह से कैप्चा के अलावा मोबाइल नंबर, यूजर नेम, ई-मेल जैसे सवाल भी पूछे जाएंगे। पैसेंजर डिटेल भरने के लिए सिर्फ 25 सेकेंड का समय दिया जाएगा, चाहे यात्रियों की संख्या कितनी भी हो। इसी तरह पेमेंट के लिए मात्र 10 सेकेंड का समय दिया जाएगा। आम यात्रियों को टिकट बुक करने में सहायता मिले, इस वजह से टिकट एजेंट 08:00 AM से 08:30 AM, 10:00 AM से 10:30 AM और 11:00 AM से 11:30 AM तक टिकट बुक नहीं कर सकते हैं। वहीं, एजेंट रजिस्ट्रेशन के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया गया है।

एक समय में एक आईडी से कोई यूजर एक ही जगह लॉगिन कर सकते हैं। एडवांस टिकट बुकिंग विंडो सुबह 8 बजे से 10 बजे तक खुलता है तो एक आईडी के माध्यम से अधिकतम 2 टिकटों की ही बुकिंग हो सकती है। वहीं, क्विक बुकिंग सुविधा सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक उपलब्ध नहीं होती है। कंफर्म तत्काल टिकट के लिए आईआरसीटीसी के पास रिफंड पॉलिसी नहीं है। हालांकि, कुछ अपवाद में यह पैसा रिफंड किया जाता है, जब रेलवे के माध्यम से किसी तरह की समस्या आती है।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App