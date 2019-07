यदि आप देश से बाहर कहीं घूमने की योजना बना रहे हैं तो IRCTC का ऑफर आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है। IRCTC ने सिंगापुर और मलेशिया घूमने के लिए एक पॉकेट फ्रेंडली ऑफर पेश किया है। इस ऑफर के तहत IRCTC टूरिज्म आपको 79,990 रुपये प्रति व्यक्ति की दर से सिंगापुर और मलेशिया का टूर पैकेज ऑफर कर रहा है।

इस पैकेज में मुंबई से फ्लाइट के जरिये सिंगापुर और मलेशिया ले जाया जाएगा। टूर की अवधि 5 रात और 6 दिन की है। अपने लग्जरी होटल्स, बेहतरीन व्यंजन, ग्रेट शॉपिंग और पारंपरिक कलर फेस्टिवल के लिए जाना जाने वाला सिंगापुर और मलेशिया इस पैकेज के अंतर्गत कवर होंगे। यह टूर इस साल 30 अक्तूबर से शुरू होगा।

यात्रियों के लिए मलिंदो एयरलाइन से सफर कराया जाएगा। यात्रा 30 अक्तूबर से शुरू होकर 5 नवंबर को खत्म होगी। यात्रा के लिए सीटों की संख्या (35) काफी सीमित है। यहां यात्रियों को आईबीआईएस एमसी फेर्सन, आईबीआईएस नोवीना, एक्विन लैवेंडर, एक्विन जालान बीसर और इसी तरह के होटल में ठहराया जाएगा।

Luxurious hotels, delectable cuisine, great shopping and traditional colourful festivals celebrated throughout the year, make these places best for tourism. Explore the rich culture and beauty of travel gems of world – Singapore and Malaysia. For details https://t.co/6gllGWh5sx pic.twitter.com/9mFqDIOEMI

— IRCTC (@IRCTCofficial) July 9, 2019