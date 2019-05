IRCTC, Mangoes in Indian Trains, How to order Mango during Indian Railways Journey: फलों के राजा यानी कि आम का मौसम आ चुका है। ऐसे में रेल सफर के बीच कहीं ताजा, मीठे और पके आम खाने की इच्छा करे, तब आपको अब मन नहीं मारना पड़ेगा। दरअसल, भारतीय रेल की केटरिंग और टिकेटिंग इकाई इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (आईआरटीसी) ने हाल ही में ट्रेन में अल्फांसो आम की डिलीवरी शुरू कराई है। आईआरसीटीसी की आधिकारिक ई केटरिंग मोबाइल ऐप्लीकेशन फूड ऑन ट्रैक के जरिए कोई भी यात्री रेल सफर में अल्फांसो आम ऑर्डर कर सकता है।

आईआरसीटी ने इस सेवा से जुड़ा एक ट्वीट भी किया था, जिसमें लिखा गया था, “आम आपके शरीर को ताकत और जरूरी पोषण वाले तत्व देते हैं। ये बदन को ठंडा रखते हैं और शरीर में पानी की कमी नहीं होने देते। ट्रेन में सफर के दौरान बेहतरीन गुणवत्ता के अल्फांसो आम मंगाएं और उनका आनंद लें। ऑर्डर करने के लिए आईआरसीटीसी का इलेक्ट्रॉनिक केटरिंग ऐप- फूड ऑन ट्रैक डाउनलोड करें। या फिर ecatering.irctc.co.in पर जाएं। आप इसके अलावा 1323 पर कॉल करके भी ट्रेन में आम मंगा सकते हैं।”

