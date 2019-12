रेल टिकट खरीदने और भीड़ से बचने के लिए हम ऑनलाइन टिकट का सहारा का लेते हैं लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको टिकट नहीं मिल पाती है और आपके अकाउंट से पैसै कट जाते हैं। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए और कैसे यह पैसे वापस आते हैं। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं ।

कई बार तकनीकी और नेटवर्क की खामियों के चलते ऑनलाइन टिकट बुक करने के दौरान आपके खाते से पैसे कट जाते हैं लेकिन आपकी टिकट कन्फर्म नहीं हो पाती है। ऐसे में आपको घबराने की जरुरत नहीं है। आपके ट्रांजेक्शन फेल होने को लेकर आपके आईआरसीटीसी खाते में अपडेट आ जाता है। यह अपडेट दो तरह के हो सकते हैं जिसके आधार पर आप जान सकते हैं कि आपके कटे हुए रुपए का क्या होगा और यह कब तक वापस आएंगे।

Payment Settled but Ticket Not Booked: अगर आपके पास Payment Settled but Ticket Not Booked जैसा नोटिफिकेशन आता है तो आईआरसीटीसी अगले दिन आपका पैसा आपके बैंक को लौटा देता है जिसके बाद आपका बैंक अगले दो तीन-दिन में आपके अकाउंट में पैसे वापस क्रेडिट कर देता है। इस तरह के टिकट ना बुक हो पाने का कारण यह हो सकता है कि यूजर ने किसी विशेष बर्थ का चुनाव किया हो लेकिन टिकट उस बर्थ की मिल नहीं पाई हो। इसके अलावा नेटवर्क की वजह से भी ऐसा हो सकता है।

Settlement Failed and Ticket Not Booked: इसके अलावा दूसरा नोटिफिकेशन Settlement Failed and Ticket Not Booked के नाम से आता है। इस नोटिफिकेशन का मतलब होता है कि आपके बैंक की तरफ से दिक्कत हुई है और पैसे आईआरसीटीसी को पहुंचे ही नहीं है। इन मामलों में पैसे बैंक के पास ही होते हैं और बैंक आगले दो दिन तीन दिन में पैसे वापस आ जाएंगे।

