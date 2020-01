IRCT,Indian Railways: कनेक्टिंग जर्नी के दौरान ट्रेन छूटने पर आपको रिफंड के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि रेलवे ने कनेक्टिंग जर्नी के दौरान पीएनआर लिंक कराने का विकल्प जारी कर दिया है। आईआरसीटी द्वारा किए गए एक ट्वीट में इस बात की पुष्टि की गई है। पहले ऐसा होता था कि ट्रेन के सफर से शुरू करने के बाद जब दूसरी लिंक ट्रेन छूट जाती थी तो यात्रियों को उसके टिकट के पैसे नहीं मिलते थे। अब यात्रियों को इस असुविधा से बचाने के लिए ‘कनेक्टिंग जर्नी’ के PNR को लिंक करने का विकल्प जारी कर दिया है।

कैसे करें लिंक: दरअसल अगर आप आईआरसीटी की ऐप के जरिए टिकट बुक कर रहे हैं तो आपको पीएनआर सर्विस का विकल्प नजर आएगा। आईआरसीटीसी का नया पीएनआर लिंकिंग विकल्प ऐसा करने के लिए उपयोगी है। इसके लिए नियम यह है कि दोनों टिकट एक से आईडी से बनाना जरूरी होगा।

#IRCTC enables users to link PNRs of 2 connecting #journeys between stations. The feature can also help passengers claim a refund if they miss the second #train due to some reason. For more,visit https://t.co/e14vjdPrzt #NayaDashakNayiDisha #irctcofficial #indianrailways #tickets

— IRCTC (@IRCTCofficial) January 8, 2020