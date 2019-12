शिरडी और शनि शिंगणापुर का दर्शन करना होगा आसान, IRCTC दे रहा खास पैकेज, ऐसे करें बुकिंग

अगर आप नए साल में कहीं जाने का प्लान बना रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है। दरअसल, आईआरसीटीसी (IRCTC) आपके लिए एक स्पेशल ऑफर लेकर आया है। इस ऑफर के तहत आप शिरडी (Shirdi) और शनि शिंगणापुर (Shani Signapur) के दर्शन कर सकेंगे। इस टूर में यात्रा 25 दिसंबर से शुरू हो चुकी है।

इस पैकेज का नाम ‘शिरडी शनि शिंगणापुर दर्शन’ (Shirdi shani signapur darshan) है। इस पैकेज में 4 रात और 5 दिनों होंगे। अगर आप पैकेज लेने का विचार बना रहे हैं तो आपको बता दें कि आपकी यात्रा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन (New Delhi Railway Station) से शुरू होगी। यह ट्रेन दिल्ली से चलकर शिरडी पहुंचेगी।

यात्रियों को दूसरे दिन शिरडी के दर्शन कराएं जाएंगे। ठहरने और खाने की व्यवस्था कंपनी की ओर से ही मिलेगी। तीसरे दिन यात्रियों को शनि शिंगणापुर के दर्शन कराएं जाएंगे।

Looking for a hassle-free way to seek #SaiBaba‘s #blessings? Book the #IRCTC #Shirdi Shani Singapur #Darshan #package on https://t.co/Cjx833cDLo

— IRCTC (@IRCTCofficial) December 26, 2019