What is IRCTC iMudra, Know Full Details & Features of this Mobile App in Hindi: भारतीय रेल की केटरिंग और टूरिज्म इकाई आईआरसीटीसी ने यात्रियों की सहूलियत के लिए ई-वॉलेट आईमुद्रा की सुविधा दे रखी है। इस मोबाइल ऐप्लिकेशन से न सिर्फ सरल और सुरक्षित तरीके से ट्रांजैक्शन हो जाते हैं, बल्कि यूजर्स को ऑनलाइन और ऑफलाइन शॉपिंग के साथ दोस्तों-घरवालों को पैसे तक भेजने का ऑप्शन मिलता है।

आईमुद्रा अकाउंट, डिजिटल वॉलेट और प्रीपेड कार्ड के साथ आता है। आप इस सुविधा के जरिए एटीएम से पैसे भी निकाल सकते हैं, पर उसके लिए आईआरसीटीसी मुद्रा पर साइन-अप करना जरूरी है, जहां यूजर को फिजिकल या फिर वर्चुअल कार्ड जेनरेट करना होगा। बाद में आप इसकी सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे। आइए जानते हैं और क्या है इसमें खासः

iMudra Wallet के ये हैं प्रमुख फीचर्सः

– आसानी से टॉप-अप का विकल्प

– आईआरसीटीसी पर रेल टिकट बुकिंग का बेहतर अनुभव (पहले से आसान)

– सुरक्षित और आसान पेमेंट की प्रक्रिया (ऑनलाइन/ऑफलाइन)

– आधार संख्या आधारित केवाईसी वेरिफिकेशन की सरल प्रोसेस

– आईमुद्रा नेटवर्क के भीतर आने वाले सभी दोस्तों और परिजन को पैसे भेजने का ऑप्शन

– मोबाइल ऐप के एक्सक्लूसिव पार्टनर्स से भी समय समय पर आकर्षक ऑफर्स मिलना

क्या हैं इस वॉलेट के फायदे?:

– फटाफट रेल टिकट बुकिंग, पेमेंट अप्रूवल न होने से समय की बचत

– केवल 10 रुपए (+टैक्स) बुकिंग फीस चुका कर पेमेंट गेटवे चार्जेज से बचें

– ऑनलाइन खरीदारी के लिए तुरंत वर्चुअल कार्ड्स का जेनरेट होना

– ऑफलाइन शॉपिंग और एटीएम से निकासी के लिए फिजिकल कार्ड भी मिलता है

– ट्रेन टिकट बुकिंग के दौरान किसी से डिटेल्स शेयर नहीं करने पड़ते

आईआरसीटीसी की आईमुद्रा ऐप को एंड्रॉयड प्लैटफॉर्म पर गूगल प्ले स्टोर, जबकि आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम (आईओएस) पर ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App