IRCTC Holi Contest 2019: होली को ध्यान में रखते हुए इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (आईआरसीटीसी) ने रोचक प्रतियोगिता का ऐलान किया है। आईआरसीटीसी ने इसके तहत लोगों से आवेदन भी मांगे हैं, जबकि बताया है कि विजेता को उसकी तरफ से स्पेशल गिफ्ट दिया जाएगा। दरअसल, इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए प्रतिभागियों को एक वीडियो बनाना होगा। यह काम इसलिए भी थोड़ा मजेदार होगा, क्योंकि इसमें लोगों को अपना पसंदीदा होली गीत गाकर सुनाना होगा।

आईआरसीटीसी ने इस बाबत ट्वीट किया, “क्या आपने होली के लोकप्रिय गीत गाना अभी से शुरू कर दिया? आइए; अपना पसंदीदा होली से जुड़ा गाना तेजी और अच्छे से टिक-टॉक वीडियो ऐप पर गाएं और आईआरसीटीसी के होली कॉन्टेस्ट के साथ मशहूर बन जाइए।”

Have you started crooning to the popular Holi Bollywood songs already? Come;

Sing out your famous Holi Song pretty loud on Tik Tok video App and get famous

with IRCTC Holi contest. #ColorsofHoli #HoliwithIRCTC pic.twitter.com/1w0dRkKoms

— IRCTC (@IRCTCofficial) March 16, 2019