IRCTC ने पेश किया 6 दिन का ‘Himachal Delight’ ऑफर, जानें कितना है किराया और सुविधाएं

अगर आप गर्मी की छुट्टियों में कही घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं तो IRCTC का ‘Himachal Delight’ ऑफर आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है। 6 दिन के इस पैकेज के तहत आपको शिमला और मनाली की वादियों में घूमने का मौका मिलेगा। 23 मई से यह यात्रा शुरु होगी। जबकि वापसी 29 मई 2020 को होगी।

यात्रियों को डीलक्स क्लास की सुविधाएं मिलेंगी। मील प्लान में ब्रेकफास्ट और डिनर मिलेगा। इस यात्रा में चंडीगढ़, मनाली और शिमला की वादियों में घूमने का ऑफर है। इस ऑफर में कुल 19 पैक है। पहली रात चंड़ीगढ़ में 1 रात रुकना होगा। मनाली में 3 रात रुकने की व्यवस्था है वहीं शिमला में दो रात रुकना होगा। रास्ते में सुबह का नाश्ता व रात का खाना दिया जाएगा।

Chal Hima-chal! Explore the breathtaking beauty of #HimachalPradesh with #IRCTC ‘Himachal Delight’ #flight package. Trek, relax, bite into the world-famous #Shimla #apples or indulge in an #adventuresport in #Manali. To #book, visit https://t.co/D7uhrcC7Cu#IRCTCTourism

