IRCTC, How to order Juice during Indian Railways Journey: सफर के दौरान हमें कुछ ऐसा पीने का मन करता है जिससे हम तुरंत तरोताजा महसूस करें। इसके लिए जूस, मॉकटेल या फिर नींबू पानी सबसे बेहतर माना जाता है। यात्रियों को मालूम नहीं होता कि वह सफर के दौरान कैसे इन सभी ड्रिंक्स को अपनी सीट तक मंगवा सकते हैं। लंबे रूट के सफर के दौरान हमारी प्यास और ज्यादा बढ़ जाती है। इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (आईआरसीटीसी) अपने ग्राहकों को इसकी सुविधा देता है।

आईआरसीटीसी की आधिकारिक ई-केटरिंग (eCatering ‘Food On Track’ App) ‘फूड ऑन ट्रैक’ मोबाइल एप्लिकेशन के जरिए यात्री इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए आपको अपने स्मार्टफोन पर इस एप को डाउनलोड करना होगा। एप डाउनलोड करने के बाद आपको ड्रिंक्स के लिए ऑर्डर देना होगा।

इसके अलावा अगर आप एप से ड्रिंक्स का ऑर्डर देने में असमर्थ हैं तो आईआरसीटीसी आपको सुविधा देता है कि आप आईआरसीटीसी की वेबसाइट www.ecatering.irctc.co.in पर जाकर भी अपना ऑर्डर दे सकते हैं। आप इसके अलावा 1323 पर कॉल करके भी ड्रिंक्स मंगवा सकते हैं।

ये है आसान तरीका

– सबसे पहले डिलीवरी एड्रेस बताना होगा, जिसके लिए रेलवे की ई-केटरिंग साइट या फिर फूड ऑन ट्रैक ऐप पर पीएनआर या फिर ट्रेन के डिटेल्स देने होंगे।

– फिर जिस रेस्त्रां से सामग्री मंगानी हो, दी गई सूची में उसे चुन लें। आपको रेस्त्रां के विभिन्न विकल्प मिल जाएंगे।

– आगे भुगतान करने के लिए कहा जाएगा। ऑनलाइन भुगतान और कैश ऑन डिलीवरी दोनों की सुविधा यात्रियों को दी गई है। यह प्रक्रिया पूरी करने के कुछ देर बाद ऑर्डर आप तक पहुंच जाएगा।

– इस बात का ध्यान रखें कि आप जिस स्टेशन को चुनें उसपर यह चेक कर लें कि ईकेटरिंग की सुविधा वहां पर उपलब्ध है या नहीं।

