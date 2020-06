My life my yoga video blogging contest: कोरोना संकट के चलते इस बार ज्यादात्तर देशों में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस डिजीटल प्लेटफॉर्म पर ही बनाया जाएगा। भारत में भी सरार ने डिजीटल तकनीक का इस्तेमाल कर योग दिवस मनाने का फैसला लिया है। कोरोना के मामले जिस तरह बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए ऐसा करना भी बेहद जरूरी हो जाता है। साल 2015 से 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है लेकिन इस बार योग दिवस के मौके पर My Life, My Yoga वीडियो ब्लॉग कॉन्टेस्ट आयोजित किया गया है। इसके जरिए एक लाख रुपये तक जीतने का सुनहरा मौका है।

अब सवाल यह है कि कैसे हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और वीडियो में क्या करना होगा और यह कितने मिनट को होगा। सरकार की तरफ से इसके बारे में जानकारी साझा की गई है। लोगों से 3 मिनट का वीडियो ब्लॉग डालने को कहा गया है और जिसमें यह भी बताना होगा कि जो योग आप कर रहे हैं उससे क्या-क्या फायदे होते हैं। वीडियो में आप किसी भी भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं।

सरकार ने प्राइज मनी को तीन कैटेगरी में बांटा है। ये कैटेगरी है यूथ (18 साल से कम उम्र) एडल्ट 18 साल से ज्यादा और योगा प्रोफेशन। तीनों ही कैटिगरी में जेंडर की अलग-अलग व्यवस्था की गई है। अच्छे वीडियो ब्लॉग के लिए फर्स्ट प्राइज एक लाख रुपये, सेकेंड प्राइज 50 हजार और थर्ड प्राइज 25 हजार रुपये है।

यहां भेजना होगा वीडियो: वीडियो ब्लॉग पोस्ट करते हुए आयुष मंत्रालय को टैग करना होगा। कैटिगरी में #MyLifeMyYogaYouth लिखना होगा। बता दें कि ये वीडियो ब्लॉग कॉन्टेस्ट भारत ही नहीं बल्कि विदेशों के लिए भी है। ऐसे में जो जिस भी देश से वीडियो भेजगा उसके बारे में भी बताना होगा। जैसे #MyLifeMyYogaIndia #MyLifeMyYogaItaly इत्यादि।

