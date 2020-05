How to apply for PAN card using Umang app: इनकम टैक्स विभाग टैक्सपेयर्स के लिए परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) जारी करता है। पैन का इस्तेमाल आईटीआर भरने, 50 हजार रुपये से ज्यादा के लेन-देन और बैंकिंग कामकाज के लिए किया जाता है। पैन में 10 डिजिट का एक अल्फान्यूमेरिक नंबर होता है। इसके साथ ही यह हमारी पहचान को साबित करने वाला एक अहम सरकारी दस्तावेज है।

कोई भारतीय नागरिक NSDL के पोर्टल www.tin-nsdl.com या फिर UTIITSL ऑथराइज सर्विस सेंटर के जरिए पैन कार्ड बनवा सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आप एक मोबाइल एप के जरिए भी अपना पैन कार्ड बनवा सकते हैं। आपको ये सुविधा सरकारी मोबाइल एप उमंग (UMANG) के जरिए मिलती है। अगर आप पैन कार्ड बनवाने को लेकर परेशान हैं तो आपका काम घर बैठे-बैठे बड़े ही आसानी से कुछ स्टेप को फॉलो करके हो जाेगा।

इसके लिए आपको सबसे पहले अपने एंड्रायड या आईओएस स्मार्टफोन पर उमंग एप को डाउनलोड करना होगा। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना होगा और फिर एप को इंस्टॉल करना होगा। एप को ओपन करने के बाद अब अगले स्टेप में आपको ‘माई पैन’ सेक्शन में जाना होगा। फिर 49ए फॉर्म को ध्यान से भरना होगा। इसमें आपका नाम, पता, मोबाइल नंबर इत्यादि की जानकारी मांगी जाती है। इसके साथ ही आपको आधार नंबर भी देना होगा। फॉर्म में सभी जानकारियां भरने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा।

जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करेंगे आपका पैन कार्ड के लिए एप्लीकेशन मंजूर हो जाएगा। बता दें कि अगर पैन की जानकारी अपडेट करनी है, तो सीएसएफ फॉर्म की मदद से जानकारी अपडेट कर सकते हैं। वहीं, ऐप के जरिए पैन कार्ड के स्टेटस के बारे में भी पता लगा जा सकता है और ऐप के जरिए इसका पेमेंट भी किया जा सकता है।

