अगर आप किसी धार्मिक टूर का प्लान बना रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है। दरअसल, आईआरसीटीसी शंकरी देवी शक्ति पीठ के दैवीय दर्शन का मौका दे रहा है। यही नहीं इस पैकेज में आपको रामायण यात्रा पैकेज भी मिल रहा है। इस टूर की शुरुआत 27 मार्च 2020 से होगा। यात्रा आरजीआई एयरपोर्ट, हैदराबाद से शुरू होगी।

हैदराबाद से 6:30 AM बजे फ्लाइट लेने के बाद आप 12:05 बजे श्रीलंका पहुंच जाएंगे। इसके बाद आप से IRCTC के प्रतिनिधि आपको दांबुला ले जाएंगे। पहला दिन आपको दांबुला में बीतेगा। इसके बाद दूसरा दिन दांबुला और कैन्डी में बीतेगा यहां आपको टू टेंपल से लेकर कैन्डी शहर भी घुमाया जाएगा। फिर तीसरा दिन कैन्डी और न्यूवारैलिया में बीतेगा।यहां आपको हनुमान मंदिर, अशोक वाटिका, सीता मंदिर आदि जगहों पर घुमाया जाएगा। आपके पैकेज में ही ब्रेकफास्ट, लंच,डिनर शामिल है। चौथे दिन आपको कैन्डी, नेगोम्बो और पांचवे दिन आपकी वापसी होगी।

Lord Ram is calling! Book the #IRCTC ‘Ramayana Yatra with Shankari Devi Shakthi Peeth’ divine darshan package today! This all-inclusive 4N/5D tour will take you to destinations in #SriLanka as mentioned in #Ramayana. To book, visit https://t.co/rn8o9AoZ60#IRCTCTourism

