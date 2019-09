Indian Railways Sahayak Porterage Charges in Delhi Division Full Details and News in Hindi: भारतीय रेल, स्टेशंस पर बीमार यात्रियों/मरीजों और भारी सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक लाने-ले जाने के लिए ढुलाई की सुविधा देता है। सहायक (कुली) इसके तहत मरीजों को स्ट्रेचर व व्हील चेयर पर बताए गए स्थान पर पहुंचाते हैं, जबकि भारी सामान भी वे ढोकर एक प्लैटफॉर्म से दूसरी जगह पर ले जाते हैं। दिल्ली मंडल में सहायक के ढुलाई प्रभार क्या हैं और आप इससे संबंधित कहां शिकायत दे सकते हैं। जानिए इसी बारे में नीचेः

– 40 किलोग्राम तक के सामान के लिए ढुलाई प्रभार 100 रुपए प्रति ट्रिप (20 मिनट)। 20 मिनट के बाद हर आधे घंटे या उसके अंश के हिसाब से भी 100 रुपए लिए जाएंगे।

– दो पहिए वाले ठेले पर दो क्विंटल तक सामान के लिए एक भारिक द्वारा किराया प्रति ट्रिप 170 रुपए होगा, जबकि इस ट्रिप यानी 20 मिनट के बाद हर आधे घंटे के हिसाब से 170 रुपए इसी सेवा के लिए चुकाने पड़ेंगे।

– वहीं, दो क्विंटल वाले ठेले पर दो क्विंटल से अधिक सामान के लिए दो भारिक द्वारा यही किराया एक ट्रिप के लिए 250 रुपए हो जाएगा। वहीं, 20 मिनट बाद हर आधे घंटे के अनुसार इतने ही रुपए इस सेवा के लिए भी देने होंगे।

– व्हील चेयर पर रोगी यात्री ले जाने के लिए एक ट्रिप का किराया 130 रुपए है। यह ट्रिप भी 20 मिनट की होती है, जबकि इस समयावधि के बाद 130 रुपए के हिसाब से लाभार्थी को और देने होंगे।

– मरीज ले जाने के लिए अगर स्ट्रेचर लेंगे, तब इस सेवा के लिए ढुलाई प्रभार 200 रुपए हो जाएगा। वहीं, इस ट्रिप के पूरे होने के बाद से अगले हर आधे घंटे के लिए 200 रुपए इस सुविधा के लिए देने पड़ेंगे।

Indian Railways: दिल्ली मंडल में सहायक ढुलाई प्रभार से जुड़े रेट चार्ट। (फोटोः अभिषेक गुप्ता) Indian Railways: दिल्ली मंडल में सहायक ढुलाई प्रभार से जुड़े रेट चार्ट। (फोटोः अभिषेक गुप्ता)

दिल्ली मंडल में ढुलाई के दौरान किसी समस्या का सामना करें, तब इस बाबत 9717631960 और 9717648892 पर संपर्क कर शिकायत दे सकते हैं। और हां, ये ढुलाई प्रभार सिर्फ दिल्ली मंडल में ही लागू होंगे। बाकी स्टेंशस पर यह रकम, वहां के मंडल के हिसाब से होगी।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App