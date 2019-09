How to Book Battery Operated Cars/Buggy Services/Platform Cars on Indian Railways Platforms in Hindi: रेलवे स्टेशंस पर मरीजों, वृद्धों, दिव्यांग और चलने-फिरने में अधिक दिक्कत महसूस करने वाले लोगों को एक जगह से दूसरी जगह तक जाने की सुविधा मिलती है। यह फैसिलिटी दिन और रात भर बैट्री ऑपरेटेड कार्स (बीओसी)/Buggy सेवा के जरिए मुहैया कराई जाती है, ताकि ऐसे रेल यात्रियों को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े।

इस सुविधा के लाभ के लिए रेलवे स्टेशन पर मौके पर भी संपर्क किया जा सकता है, जबकि भारतीय रेल की टिकटिंग और टूरिज्म इकाई इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (आईआरसीटीसी) की आधिकारिक ई-टिकेटिंग वेबसाइट के जरिए भी किया जा सकता है। यही नहीं, हेल्पलाइन नंबर-139 पर कॉल कर के भी इसके जरिए बैट्री कार बुक कराई जा सकती है।

कैसे बुक करें बैट्री कार?: रेलवे स्टेशन पर पैसेंजर इन्क्वायरी सेंटर (पूछताछ केंद्र) पर जाएं और वहां इन बैट्री कार्स के बारे में पूछें। ये कार्स स्टेशंस पर दिन भर में 25 से 30 राउंड्स/ट्रिप्स लगाती हैं। जानकारी के मुताबिक, ये कार्स पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर बुक होती हैं और प्रति व्यक्ति किराया 20-40 रुपए होता है।

प्लैटफॉर्म कार यहां चली थी सबसे पहले!: दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक का बेंगलुरू शहर, देश के उन रेलवे स्टेशंस में से है, जहां पर ये बग्गी सेवा या प्लैटफॉर्म कार्स सबसे पहले शुरू की गई थी। साल 2006 में वहां पर ये कार्स चलाई गई थीं, जिसके बाद कई स्टेशंस ने इस सेवा को अपने-अपने यहां भी देना शुरू कर दिया।

