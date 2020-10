Indian Railways, IRCTC: फेस्टिव सीजन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग से निपटने और भीड़भाड़ से बचने के लिए सेंट्रल रेलवे ने मुंबई में 19 अक्टूबर से 225 और सबअर्बन ट्रेनों के संचालन को मंजूरी दी है। 481 ट्रेनों की सेवाएं पहले से जारी हैं। ऐसे में रेलवे के इस फैसले के बाद बाद सोमवार से हर दिन अब कुल 706 ट्रेनों का संचालन शुरू होगा।

सरकार द्वारा आवश्यक सेवाओं के तहत ट्रेनों में चलने की अनुमति पाने वाले कर्मचारी इन ट्रेनों में सफर कर सकते हैं। फिलहाल सभी पैसेंजर्स को इन ट्रेनों में यात्रा की अनुमति नहीं दी गई है।

सेंट्रल रेलवे सीपीआरओ के ट्वीट के मुताबिक ‘सेंट्रल रेलवे ने मौजूदा 481 ट्रेनों के साथ ही 225 सबअर्बन ट्रेनों के संचालन को मंजूरी दी है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा अधिसूचित कर्मचारियों को अब 19.10.2020 से कुल 706 ट्रेनों की सेवाएं मिलने लगेगी।’

Central Railway’s Mumbai Suburban Network, Local train services now increased to a total of 706 services for Essential Staff as identified by State Government & approved by Ministry of Railways- Harbour & Trans Harbour TimeTable from19.10.2020 click herehttps://t.co/FUPSGTVV1K

— Central Railway (@Central_Railway) October 17, 2020