Indian Railways private trains project: भारतीय रेलवे के निजी ट्रेनों के प्रोजेक्ट ने रफ्तार पकड़ ली है। पीयूष गोयल के नेतृत्व वाली भारतीय रेलवे अपनी महत्वाकांक्षी योजना के साथ निजी ऑपरेटरों को विभिन्न नेटवर्क पर ट्रेनें चलाने की अनुमति देने के लिए तेजी से आगे बढ़ रही है। इस उद्देश्य के लिए अमिताभ कांत के नेतृत्व वाली नीति आयोग (NITI Aayog) ने विभिन्न शेयरधारकों के साथ चर्चा के लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं। 22,500 करोड़ रुपये की यह परियोजना भारतीय रेलवे और यात्रियों के लिए एक गेम-चेंजर होगी। इसका लक्ष्य यात्रियों को वर्ल्ड क्लास की सुविधा देना है। निजी ऑपरेटरों को यात्रियों से बाजार दर के हिसाब से किराए लेने की अनुमति होगी। भारतीय रेलवे निजी ऑपरेटरों से ट्रैक और सिगनलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करेगी और इसके एवज में शुल्क वसूल करेगी।

भारतीय रेलवे को पहले ही दिल्ली-मुंबई और दिल्ली-कोलकाता मार्गों को 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रेन चलाने के लिए अपग्रेड करने के लिए कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। ज्यादातर निजी ट्रेनों का संचालन इन्हीं दो रुटों पर होगा। निजी ऑपरेटरों को अपने स्वयं के रोलिंग स्टॉक या गाड़ियों को संचालित करने की अनुमति होगी। हलांकि इसके लिए भारतीय रेलवे द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करना होगा। नीति आयोग ने 100 से अधिक मार्गों के साथ 10-12 क्लस्टर सूचीबद्ध किए हैं। इन रुटों पर निजी ऑपरेटर कम से कम 16-कोच वाली ट्रेनें चलाएंगे। 100 रुटों पर 150 से अधिक निजी ट्रेनों का संचालन होगा। इससे यात्रियों को यात्रा करने में सुविधा होगी और वेटिंग लिस्ट की झंझट से निजात मिलेगा।

प्राइवेट ट्रेनों के लिए भारतीय रेलवे और नीति आयोग द्वारा इन प्रस्तावित रुटों पर ट्रेनें चलाई जाएंगी।

Indian Railways private trains: Full list of routes

MUMBAI CLUSTER 1

Kalburgi Panvel Triweekly

Panvel Madgaon Triweekly

Panvel Aurangabad Biweekly

Ajni Panvel Daily

Panvel Chennai Biweekly

Pune Guwahati Weekly

Panvel Manduadih Daily

Panvel Kanpur Daily

MUMBAI CLUSTER 2

Mumbai Central New Delhi Daily

Jogeshwari Tilak Bridge Daily

Dadar Vatva Daily

Udhna Dadar Daily

Dadar Vadodara Daily

Bandra (T) Jaipur Weekly

Indore Okhla Daily

Bandra (T) Akola Triweekly

Udhna Asansol Weekly

MUMBAI CLUSTER 3

Panvel Santragachi Daily

Hadapsar Okhla Daily

Parel Shirdi Triweekly

Parel Kolhapur Weekly

Habibganj Hadapsar Biweekly

Allahabad Panvel Weekly

Allahabad Pune Weekly

Patna Hadapsar Weekly

MUMBAI CLUSTER 4

Udhna Manduadih Weekly

Udhna Patna Weekly

Indore Danapur Triweekly

Allahabad Ahmedabad Weekly

Kanpur Bandra (T) Biweekly

Gorakhpur Jogeshwari Biweekly

Ajmer Jogeshwari Daily

Sant Hirdaram Nagar Bandra (T) Daily

DELHI CLUSTER 1

Anand Vihar Darbhanga Biweekly

New Delhi New Rishikesh Daily

Holambi Kalan Chheharta 6 days

Holambi Kalan Chandigarh Daily

Anand Vihar Katra 6 days

New Delhi Haridwar Daily

Faizabad Bhatinda Daily

Lucknow Jammu Tawi 6 days

DELHI CLUSTER 2

Okhla TCTB Daily

Chennai Okhla Daily

Tilak Bridge Gomtinagar Daily

Bijwasan Sabarmati Daily

Anand Vihar Bhagalpur Weekly

DELHI CLUSTER 3

Chandigarh Sultanpur Biweekly

New Delhi Chandigarh 6 days

Ambala Allahabad Daily

Kanpur New Delhi Daily

Lalkuan Delhi 5 days

New Delhi Gorakhpur Biweekly

New Delhi Manduadih Daily

Shakurbasti Ajmer Daily

Habibganj Holambi Kalan Biweekly

Kota Nizamuddin Daily

Bandra (T) Jaipur Weekly

TCTB Jaipur Weekly

Jaipur Udhampur 6 days

Jaipur Kota Daily

PATNA CLUSTER 1

New Delhi Patna Daily

Gaya Anand Vihar Triweekly

Panvel Patna Weekly

Darbhanga Jogeshwari Weekly

Patliputra TCTB 5 days

Gorakhpur TCTB Biweekly

Allahabad TCTB Weekly

GUWAHATI CLUSTER 1

Guwahati Tilak Bridge Triweekly

Katihar Tilak Bridge Triweekly

Kishanganj Tilak Bridge Weekly

Barauni Anand Vihar Biweekly

Kochuveli Guwahati Triweekly

TCTB Guwahati Weekly

Secunderabad Guwahati Biweekly

Habibganj Agartala Weekly

CHENNAI CLUSTER 1

Tambaram Madurai Daily

Chennai Charlapalli Daily

Tambaram TCTB Daily

Chennai Coimbatore Daily

Tirunelveli Tambaram Daily

Tambaram Tiruchchirapalli Daily

Chennai Bhagat Ki Kothi Weekly

Kanniyakumari Tambaram Daily

SECUNDERABAD CLUSTER 1

Charlapalli Srikakulam Daily

Lingampalli Tirupati Daily

Guntur Lingampalli Daily

Varanasi Charlapalli Weekly

Charlapalli Panvel Weekly

Vijaywada Visakhapatnam Triweekly

Visakhapatnam Tirupati Triweekly

Shalimar Charlapalli Daily

HOWRAH CLUSTER 1

Tatanagar Shalimar Daily

Shalimar Pune Weekly

Howrah Chennai Daily

Shalimar TCTB Daily

Hatia TCTB Weekly

Puri Shalimar Triweekly

New Jalpaiguri Howrah Weekly

Howrah Anand Vihar Daily

Howrah Patna Daily

Howrah Malda Town Daily

Sealdah Guwahati Biweekly

Anand Vihar Chhapra Biweekly

