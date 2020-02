यात्रियों की बेहतर सुविधा के लिए IRCTC लगातार ग्राहकों को बेहतर विकल्प देने के लिए कई बड़े बदलाव कर रहा है। इसी कड़ी में IRCTC ने अपने एक ट्वीट के जरिए बताया है कि कैसे आप इन आसान स्टेप्स से अपने कैंसल टिकट की रिफंड हिस्ट्री जान सकते हैं। आइए जानते हैं इसके लिए क्या है प्रक्रिया है।चार आसान स्टेप्स में आप अपना रिफंड स्टेटस जांच सकते हैं।

सबसे पहले तो www.irctc.co.in पर जाएं। इसके बाद आपको यहां टॉप मेन्यू में माय अकाउंट का विकल्प नजर आएगा। यहां जाकर आपको टिकट रिफंड हिस्ट्री पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आप टिकट रिफंड हिस्ट्री पर क्लिक कीजिए और फिर आपको चेक रिफंड स्टेटस आपके नजर आएगा।

#IRCTC offers its users the freedom to cancel their #ticket #online. Users can also check the refund status of their canceled ticket by following 5 easy steps on IRCTC’s website. For details, visit https://t.co/e14vjdPrzt#IRCTCOfficial

— IRCTC (@IRCTCofficial) February 1, 2020