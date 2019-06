Indian Railways, IRCTC Tour Package: गोवा घूमने के शौकीन लोगों के लिए IRCTC ने एक खास टूर पैकेज पेश किया है। इसके तहत एक व्यक्ति 12625 रुपये खर्च कर गोवा में दो रात और तीन दिन का टूर पैकेज हासिल कर सकता है। यह टूर इस साल 8 दिसंबर को हैदराबाद से शुरू होगा।

यह जानकारी भारतीय रेलवे की टूरिज्म इकाई IRCTC Tourism ने अपने ट्वीटर अकाउंट के जरिये दी है। यह टूर हैदराबाद से इंडिगो एयरलाइंस के विमान के जरिये शुरू होगा। इसमें यात्रियों को इकोनॉमी क्लास में सीट बुकिंग होगी। इस टूर के लिए पांच कैटेगरी में टैरिफ दिया गया है।

इसमें सिंगल ऑक्यूपेंसी के लिए प्रतिव्यक्ति 16415 रुपये खर्च करने होंगे। डबल ऑक्यूपेंसी के लिए 12955 रुपये प्रतिव्यक्ति और ट्रिपल ऑक्यूपेंसी में टैरिफ 12625 रुपये रखा गया है। चाइल्ड विद बैड (2-11 साल) 10980 रुपये और चाइल्ड विदाउट बैड (2-11 साल) 10,730 रुपये है। हैदराबाद से गोवा के लिए फ्लाइट 8 सिंतबर को सुबह 8.35 बजे उड़ान भरेगी। जबकि गोवा से हैदराबाद के लिए वापसी की फ्लाइट 10 सितंबर को 21.40 बजे की है।

Pearl of the orient goa offers the best of tourism with happening beaches, adventure activities, river cruising forts, heritage houses, temples, waterfalls and wildlife excursions that make for a completely fulfilling trip. To book this trip visit https://t.co/efbg84MOav pic.twitter.com/Ef0SDqz9kO

