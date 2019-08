Indian Railways Full News & List of Wi-Fi Enabled Stations on August 11, 2019 in Hindi: भारतीय रेल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महात्वाकांक्षी डिजिटल इंडिया कैंपेन की राह पर दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा है। बदलते वक्त, बढ़ती तकनीक और यात्रियों को अधिक सुविधा पहुंचाने के मकसद से हाल ही में रेलवे ने स्टेशंस पर दी जाने वाली ‘मुफ्त’ वाई-फाई सेवा को विस्तार दिया है। रविवार (11 अगस्त, 2019) तक रेलवे ने कुल 55 नए स्टेशंस पर इस सुविधा को चालू कराया, जबकि ठीक एक दिन पहले (10 अगस्त) 86 अन्य स्टेशंस पर वाई-फाई सेवा इनेबल कर दी गई थी।

डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को हासिल करने में जुटे रेलवे ने रविवार तक कुल 2629 स्टेशंस पर वाई-फाई मुहैया करा दिया था, जबकि 10 अगस्त तक ऐसे रेलवे स्टेशंस की संख्या 2574 थी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इस बाबत ट्वीट कर न सिर्फ खुशी जताई है, बल्कि स्पष्ट संदेश दिया है कि रेलवे अपने यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रही है। उन्होंने इसके साथ ही सिलसिलेवार ट्वीट्स में वाई-फाई सुविधा पाने वाले नए स्टेशंस की सूची का लिंक भी दिया।

