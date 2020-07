Indian Railways, IRCTC: इंडियन रेलवे ने कई राजधानी ट्रेनों की टाइमिंग में बदलाव किया है। जुलाई के पहले और दूसरे हफ्ते से नई व्यवस्था लागू की गई है। ट्रेनों के प्रस्थान के समय के साथ-साथ पहुंचने के समय में बदलाव किया गया है। रेलवे की तरफ से यह भी सूचना दी गई है कि कौन सी ट्रेन पर बदला हुआ टाइम टेबल किस दिन से लागू होगा। रेलवे ने मुंबई राजधानी स्पेशल, बिलासपुर राजधानी स्पेशल, चेन्नई राजधानी स्पेशल, सिकंदराबाद राजधानी स्पेशल ट्रेनों की टाइमिंग में बदलाव किया है।

Mumbai Central- New Delhi Rajdhani Special train (02951) की टाइमिंग में बदलाव हुआ है। ये ट्रेन अब दो जुलाई से 17.30 पर चलेगी और 08.50 पर नई दिल्ली पहुंचेगी। New Delhi- Mumbai Central Rajdhani Special train (02952) अब दो जुलाई से 5 बजे चलेगी और 08.40 पर मुंबई स्टेशन पहुंचेगी। वहीं New Delhi- BilaspurRajdhani Special train (02442) अब 4 जुलाई से 3 बजकर 45 मिनट पर चलेगी और 12.00 बजे बिलासपुर पहुचेगी। Bilaspur-New Delhi Rajdhani Special train (02441) 6 जुलाई से 2 बजे चलेगी और नई दिल्ली स्टेशन 10.50 पर पहुंचेगी।

New Delhi–Chennai Rajdhani Special train (02434) 6 जुलाई से 3 बजकर 45 मिनट पर चलेगी और 8 बजकर 40 मिनट पर चेन्नई पहुंचेगी। Chennai-New Delhi Rajdhani Special train (02433) 8 जुलाई से नई दिल्ली से 6 बजकर 35 मिनट पर चलेगी और 11 बजे नई दिल्ली पहुंच जाएगी।

New Delhi-Secunderabad Rajdhani Special train (02438) 5 जुलाई से नई दिल्ली से 3 बजकर 45 मिनट पर चलेगी और 2 बजे सिकंदराबाद पहुंच जाएगी। इनके अलावा Secunderabad–New Delhi Rajdhani Special train (02437) 8 जुलाई से सिकंदराबाद से 12 बजकर 45 मिनट पर चलेगी और 10 बजकर 50 मिनट पर नई दिल्ली पहुंचेगी।

