IRCTC Chhath Puja, Diwali 2018 Special Train List: यदि आप इस त्योहर कहीं जाने का प्लान बना रहे हैं और टिकट नहीं मिल रहा है तो टेंशन की बात नहीं है। भारतीय रेल त्योहारों को देखते हुए दिल्ली से कई स्पेशल ट्रेनें चला रही है। ये स्पेशल ट्रेनें दिल्ली से 44 फेरे लगाएगी। नई स्पेशल ट्रेनों को चलाने की पीछे का मकसद बढ़ी हुई भीड़ में लोगों को राहत प्रदान करना है। उत्तरी रेलवे जोन द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, ये नए स्पेशल ट्रेन सर्विस दिल्ली से देश भर के विभिन्न स्थानों के लिए चलाई जाएंगी।

ट्रेन नंबर04070 दिल्ली जंक्शन-मुजफ्फरपुर स्पेशल 1:30 PM में खुलेगी और अगले दिन 1:00 PM में पहुंचेगी। यह ट्रेन 2 नवंबर और 6 नवंबर को चलेगी और दो ट्रिप लगाएगी। वापस लौटने के क्रम में ट्रेन नंबर 04069 मुजफ्फरपुर-दिल्ली जंक्शन स्पेशल 2:30 PM में खुलेगी और अगले दिन 2:00 PM में दिल्ली पहुंचेगी। ट्रेन गाजियाबाद, मोरादाबाद, बरेली, लखनऊ, गोंडा, बस्ती, खलीलाबाद, गोरखपुर, कप्टागंज, पद्रुना, तमकुही रोड, थावे, सिवान, छपरा, सोनपुर, हाजीपुर रेलवे स्टेशन होते हुए जाएगी।

ट्रेन नंबर 04058 नई दिल्ली-दरभंगा स्पेशल 12:20 AM में खुलेगी और उसी दिन 11:30 PM में पहुंचाएगी। यह ट्रेन 11 नवंबर को चलेगी और एक ट्रिप लगाएगी। लौटने के समय ट्रेन नंबर 04057 दरभंगा-नई दिल्ली स्पेशल 1:30 AM में खुलेगी और अगले दिन 12:50 AM में पहुंचेगी। यह ट्रेन 12 नवंबर को खुलेगी। ट्रेन मोरादाबाद, बरेली, लखनऊ, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया सदर, सिवान, छपरा, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर स्टेशन के रास्ते जाएगी।

ट्रेन नंबर 04060 नई दिल्ली-दरभंगा स्पेशल 12:20 AM में खुलेगी और उसी दिन 11:30 में पहुंचेगी। यह ट्रेन 12 नवंबर को चलेगी और एक ट्रिप लगाएगी। लौटते समय ट्रेन नंबर 04059 दरभंगा-नई दिल्ली स्पेशल 1:30 AM में खुलेगी और अगले दिन 12:50 में पहुंचेगी। यह ट्रेन 13 नवंबर को चलेगी। ट्रेन मोरादाबाद, बरेली, लखनऊ, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया सदर, सिवान, छपरा, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर स्टेशन के रास्ते जाएगी।

ट्रेन नंबर 04062 नई दिल्ली-दरभंगा स्पेशल 11:00 AM में खुलेगी और अगले दिन 12:30 में पहुंचेगी। यह ट्रेन 2 नवंबर और 6 नवंबर को दो ट्रिप लगाएगी। लौटते समय ट्रेन नंबर 04061 दरभंगा-नई दिल्ली स्पेशल 11:00 PM में खुलेगी और अगले दिन 12:30 AM में पहुंचेगी। यह ट्रेन 3 नवंबर और 7 नवंबर को चलेगी। यह ट्रेन कानपुर सेंट्रल, इलाहाबद जंक्शन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर, आरा, दानापुर, पटना, बख्तियारपुर, मोकामा, बरौनी, समस्तीपुर स्टेशन के रास्ते जाएगी।

ट्रेन नंबर 04064 नई दिल्ली-दरभंगा स्पेशल 11 AM में खुलेगी और 12:30 PM में अगले दिन गंतव्य स्टेशन तक पहुंचेगी। यह ट्रेन 9 नवंबर को चलेगी और एक ट्रिप लगाएगी। ट्रेन नंबर 04063 दरभंगा-नई दिल्ली स्पेशल 11 PM में खुलेगी और अगले दिन 12:30 AM में पहुंचेगी। यह ट्रेन 10 नवंबर को चलेगी। ट्रेन कानपुर सेंट्रल, इलाहाबाद जंक्शन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर, आरा, दानापुर, पटना, बख्तियारपुर, मोकामा, बरौनी, समस्तीपुर स्टेशन के रास्ते जाएगी।

ट्रेन नंबर 04074 नई दिल्ली-वाराणसी स्पेशल 3:30 PM में खुलेगी और अगले दिन 7:00 AM में पहुंचेगी। यह ट्रेन 2, 4, 6 और 9 नवंबर को चलेगी। लौटते समय 04073 वाराणसी-नई दिल्ली स्पेशल 9:50 AM में खुलेगी और अगले दिन 1:30 AM में खुलेगी। यह ट्रेन 3, 5, 7 और 10 नवंबर को चलेगी। ट्रेन मोरादाबाद, बरेली, लखनऊ, सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन के रास्ते जाएगी।

इसी तरह ट्रेन नंबर 04050 नई दिल्ली-मुंबई सेंट्रल एसी स्पेशल 11:00 PM में खुलेगी और अगले दिन 4:15 PM में पहुंचेगी। यह ट्रेन 2 नवंबर को चलेगी। लौटते वक्त ट्रेन नंबर 04049 मुंबई सेंट्रल-नई दिल्ली एसी स्पेशल 11:15 PM में खुलेगी और अगले दिन 4:30 PM में पहुंचेगी। यह ट्रेन 3 नवंबर को चलेगी। ट्रेन कोटा, रतलाम, वडोदरा, सूरत, बाेरीवली होते हुए जाएगी। ट्रेन ेमं 20 एसी थ्री टायर कोच होंगे।

ट्रेन नंबर 04076 नई दिल्ली-पटना स्पेशल 2:55 PM में खुलेगी और अगले दिन 8:30 AM में पहुंचेगी। यह ट्रेन 3 और 6 नवंबर को चलेगी। लौटते वक्त ट्रेन नंबर 04075 पटना-नई दिल्ली स्पेशल 6:00 PM में खुलेगी और अगले दिन 12:40 में पहुंचेगी। यह ट्रेन 4 और 7 नवंबर को चलेगी। ट्रेन कानपुर सेंट्रल, इलहाबाद जंक्शन, पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन बक्सर, आरा, दानापुर होते हुए जाएगी।

ट्रेन नंबर 04080 नई दिल्ली-पटना स्पेशल 2:55 PM में खुलेगी और अगले दिन 8:30 में पहुंचेगी। यह ट्रेन 5, 9 और 12 नवंबर को चलेगी। लौटते वक्त ट्रेन नंबर 04079 पटना-नई दिल्ली स्पेशल 6:00 PM में खुलेगी और अगले दिन 12:40 में पहुंचेगी। यह ट्रेन 6, 10 और 13 नवंबर को चलेगी। ट्रेन कानपुर सेंट्रल, इलहाबाद जंक्शन, पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन बक्सर, आरा, दानापुर होते हुए जाएगी।

ट्रेन नंबर 04082 अमृतसर-सहरसा स्पेशल 9:15 AM में खुलेगी और 8:30 PM में पहुंचेगी। यह ट्रेन 4 और 8 नवंबर को चलेगी। लौटते समय ट्रेन नंबर 04081 सहरसा-अमृतसर स्पेशल 10:35 में खुलेगी और 11:00 AM में पहुंचेगी। यह ट्रेन 5 और 9 नवंबर को चलेगी। ट्रेन जलंधर कैंट, लुधियाना, अंबाला कैंट, सहारनपुर, मोरादाबाद, बरेली, सीतापुर कैंट, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, नरकटियागंज, रक्सौल, सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर, खगडि़या, बख्तियारपुर जंक्शन जाएगी।

ट्रेन नंबर 04092 नई दिल्ली-जयनगर स्पेशल 9:25 में खुलेगी और अगले दिन 10:30 AM में पहुंचेगी। यह ट्रेन 10 नवंबर को चलेगी। लौटते समय ट्रेन नंबर 04091 जयनगर-नई दिल्ली 2:30 PM में खुलेगी और अगले दिन 7:00 PM में पहुंचेगी। यह ट्रेन 11 नवंबर को चलेगी। ट्रेन मोरादाबाद, बरेली, लखनऊ, वाराणसी, बलिया, छपरा, हाजीपुर, बरौनी, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी रेलवे स्टेशन होते हुए जाएगी।

ट्रेन नंबर 04010 आनंद विहार टर्मिनल-जोगबनी स्पेशल 11:45 PM में खुलेगी और तीसरे दिन 6:00 AM में पहुंचेगी। यह ट्रेन 30 अक्टूबर और 13 नवंबर के बीच प्रत्येक मंगलवार को चलेगी। लौटते वक्त ट्रेन नंबर 04009 जोगबनी-आनंद विहार टर्मिनल स्पेशल 9:00 AM में खुलेगी और तीसरे दिन 4:05 में पहुंचेगी। यह ट्रेन 1 नवंबर से 15 नवंबर के बीच प्रत्येक गुरुवार को चलेगी। ट्रेन गाजियाबाद, मोरादाबाद, चंदौसी जंक्शन, सीतापुर कैंट, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया सदर, सिवान, छपरा, सोनपुर, हाजीपुर, शाहपुर पटौरी, बरौनी, बेगूसराय, खगडि़या, नौगाछिया, कटिहार होते हुए जाएगी।

