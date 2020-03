होली पर रेलवे चल रहा स्पेशल ट्रेनें, जानें कौन-कौन से रूट पर मिलेगी सुविधा

Indian Railway Holi Special Trains: अगर आप होली पर कहीं ट्रैवल करने की सोच रहे हैं तो वेस्टर्न रेलवे कई रूट्स पर स्पेशन ट्रेनें चला रहा है। होली मनाने के लिए घर जाने वालों की सुविधा के लिए यात्रियों की भारी संख्या को देखते हुए रेलवे हर साल स्पेशल ट्रेन चलाता है। व्यस्त रूट पर रेलवे स्पेशल ट्रेन चलाता है। वेस्टर्न रेलवे ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि वह होली पर स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर रहा है।

रेलवे के मुताबिक ये ट्रेनें वडोदरा, अहमदाबाद, कोटा, बक्सर, इलाहबाद, बांद्रा, पनवेल, सूरत, देवास, उज्जैन और रोहा को कवर करेगी। रेलवे इंदौर से पटना के बीच एक जोड़ी स्पेशल ट्रेन चला रहा है।

If you want to travel to your native or any other place for Holi celebrations, Western Railway has good news for

you! WR will run special trains for the convenience of the passengers during festive season. #JunctionJaankari pic.twitter.com/2GW9bpm7XG

