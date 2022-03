Soak in the spiritual air of India’s holiest city, #Varanasi with our all-incl. 5D/4N ‘Divya Kashi Yatra’ package. Tour leaves on 22rd March’22 & 29th March' 22. Hurry! #Book today on https://t.co/v8wrKM9FIb #DekhoApnaDesh #IncredibleIndia @AmritMahotsav