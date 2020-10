Aadhaar details that can be updated online: यूनिक आईडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) की ओर से जारी किए जाने वाला आधार एक बेहद ही अहम दस्तावेज है।आज के समय में बैंक में खाता खुलवाने से लेकर रसोई गैस, स्कूल में बच्चे के एडमिशन और सरकारी योजनाओं का फायदा लेने तक के लिए इसका इस्तेमाल होता है।

आधार में एक नागरिक की डेमोग्राफिक और बॉयोमेट्रिक जानकारियां दर्ज होती हैं। आधार में हम कई बदलाव घर बैठे ही कर सकते हैं इसके लिए हमें आधार सेवा केंद्र या फिर डाकघर और बैंक जाने की जरूरत नहीं होती। यूआईडीएआई यूजर्स को ऑफिशियल वेबसाइट https://uidai.gov.in/ पर जाकर एड्रेस चेंज करने की सहुलियत देता है।

आधार में आवेदक का नाम, जन्म की तारीख, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और जेंडर में ऑनलाइन अपडेट की सुविधा मिलती है। सभी लोग ऑनलाइन इन जानकारियों को अपडेट नहीं कर सकते हैं।

ऐसा इसलिए क्योंकि यूआईडीएआई सिर्फ यह सुविधा सिर्फ उन्हीं लोगों को मुहैया करता, जिन्होंने अपना वैडिलड मोबाइल नंबर को आधार के साथ रजिस्टर्ड किया हुआ है। क्योंकि यह ऑनलाइन प्रॉसेस है, इसके लिए ओटीपी की जरूरत पड़ेगी।

Hindi News के लिए हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, टेलीग्राम पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App। में रुचि है तो