नई कार खरीदना काफी महंगा होता जा रहा है। कार निर्माता कंपनियां थोड़े-थोड़े समय में कार की कीमतों में इजाफा कर देती हैं। ऐसे में आम आदमी नई कार लेने में खुद को असमर्थ महसूस करता है। ऐसे में कई लोग सेकेंड हैंड कार खरीदकर अपनी जरूरत को पूरा कर लेते हैं।

अगर आप बीते कुछ समय से नई कार खरीदने की सोच रहे हैं लेकिन आपकी जेब साथ नहीं दे रही है तो सेकेंड हैंड कार खरीदना भी बेहतर माना जाता है। वहीं अगर आप कार चलाना सीखना चाहते हैं तो पुरानी कार खरीदना और बेहतर माना जाता है।

दिग्गज वाहन निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी भी सेकेंड हैंड गाड़ियां बेचती है। कंपनी अपने True Value स्टोर के जरिए अपनी ही पुरानी गाड़ियों को बेचती है। True Value वेबसाइट के जरिए आप घर बैठे स्टोर में मौजूद कारों की जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके बाद True Value स्टोर में जाकर उस कार का फिजिकली निरीक्षण कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म के जरिए मारुति अबतक 40 लाख से ज्यादा पुरानी कार सेल कर चुकी है। ये हैं कुछ विकल्प:-

1. Wagon R VXI: कंपनी 2013 मॉडल की Wagon R VXI सेल कर रही है। पेट्रोल इंजन के साथ आने वाली यह कार 2,70,000 रुपये में बिक्री के लिए उपलब्ध है। यह फर्स्ट ऑनर कार है। कार दिल्ली में उपलब्ध है जो कि 1,05,995 किलोमीटर चल चुकी है।

2. Wagon R LXI: कंपनी 2017 मॉडल की Wagon R LXI सेल कर रही है। पेट्रोल इंजन और सीएनजी विकल्प के साथ आने वाली यह कार 3,30,000 रुपये में बिक्री के लिए उपलब्ध है। यह फर्स्ट ऑनर कार है। कार दिल्ली में उपलब्ध है जो कि 89,303 किलोमीटर चल चुकी है।

3. Wagon R VXI AMT: कंपनी 2016 मॉडल की Wagon R VXI AMT सेल कर रही है। पेट्रोल इंजन के साथ आने वाली यह कार 3,60,000 रुपये में बिक्री के लिए उपलब्ध है। यह फर्स्ट ऑनर कार है। कार दिल्ली में उपलब्ध है जो कि 67,844 किलोमीटर चल चुकी है।

नोट: गाड़ियों से जुड़ी जो भी जानकारी यहां पर दी गई है वह True Value वेबसाइट पर जानकारी के मुताबिक है। पुरानी कार खरीदते वक्त दस्तावेजों व गाड़ी की कंडीशन की जांच स्वयं करें। वाहन के मालिक से बिना मिले या वाहन की जांच किए ऑनलाइन लेन देन न करें। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें की ये सभी कार दिल्ली सर्किल में बिक्री के लिए उपलब्ध हैं।