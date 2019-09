VOTER ID CARD: पता बदलवाना हो या खोया कार्ड दोबारा बदलवाना, यूं चुटकियों में ऑनलाइन होगा काम

How to get duplicate voter id card: भारत में आप कई सरकारी दस्तावेज बनवाते हैं, जो आपकी पहचान और कुछ खास अधिकारों के लिए ज़रूरी होते हैं। ऐसा ही एक दस्तावेज वोटर आईडी कार्ड है। इसके बिना आप देश के किसी भी चुनाव में वोट नहीं डाल सकते। भारत में 18 साल से ज्यादा उम्र के हर व्यक्ति के पास वोटर आईडी कार्ड है। लेकिन अगर आप का वोटर आईडी कार्ड खो जाये या खराब हो जाये तो आप क्या करेंगे? जाहीर हैं फिर से नए वोटर आईडी के लिए आवेदन करेंगे। पहले ऐसा करने के लिए निर्वाचन आयोग के दफ्तर जाना पड़ता था। एक फॉर्म भरना पड़ता था और कई सारे दस्तावेज़ जमा करने पड़ते थे। लेकिन अब आप घर बैठे आवेदन कर सकते हैं।

नए वोटर आईडी के लिए या अपना वोटर आईडी फिर से बनवाने के लिए www.nvsp.in पर लॉग इन करें। वहां ‘नए मतदाता पहचान पत्र के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन’ पर क्लिक करें। यहां क्लिक करते ही एक फॉर्म खुलेगा। इस फॉर्म को भरें। इस फॉर्म को आप किसी भी भाषा में भर सकते हैं। इस फॉर्म में नाम, आयु, जन्म तिथि, पता, फोन नंबर, ईमेल आईडी आदि जानकारियां देनी होंगी। इसके अलावा आपको अपने वोटर आईडी कार्ड (जो खो गया है) की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी। इसके बाद इसे सबमिट कर दें।

इस फॉर्म का एक लिंक आप की ईमेल आईडी पर आयेगा। इस लिंक पर क्लिक कर आप अपने वोटर आईडी का स्टेटस देख सकते हैं। फॉर्म सबमिट करने के 30 दिन के भीतर आप से अपने इलाके का बीएलओ संपर्क करेगा और जरूरी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराएगा। इसके कुछ दिन बाद आप का वोटर आईडी जारी हो जाएगा।

ऑनलाइन डुप्लीकेट वोटर आईडी बनवाने का तरीका:

1. निर्वाचन आयोग की वेबसाइट https://www.nvsp.in/ पर जाएं।

2. Apply online for registration of new voter/due to shifting from AC पर क्लिक करें।

3. क्लिक करते ही फॉर्म 6 खुलेगा।

4. भाषा सिलेक्ट कर लें।

5. फार्म में नाम, आयु, जन्म तिथि, जन्म का स्थान, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जैसी जानकारी भरें।

6. सहायक दस्तावेज स्केन कॉपी के रूप में सब्मिट करें।

7. फॉर्म एकबार पूरी तरह से जांच लें।

8. इसके बाद सब्मिट पर क्लिक कर दें।

9. आपके द्वारा दी गई ईमेल आईडी पर एक लिंक आएगा।

10. इस लिंक के जरिए आप वोटर आईडी का स्टेट्स चेक कर सकेंगे।

11. 30 दिन बाद आपा कार्ड आपके पते पर पहुंचा जाएगा।

