पुरानी कार खरीदना काफी फायदेमंद माना जाता है। अगर आप कार चलाना सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं तो पुरानी कार में निवेश करना बेहतर माना जाता है। इसके अलावा वे लोग जिनका बजट कम है और नई कार खरीदने में असमर्थ हैं वे पुरानी कार को चुन सकते हैं। पुरानी कार खरीदने से पहले लोगों के मन में कई तरह के सवाल होते हैं जिनमें से एक सवाल यह है कि पुरानी कार आखिरकार कहां से खरीदें?

दरअसल बाजार में एक से ज्यादा विकल्प (डीलर, इंडिविजुअल आदि) मौजूद हैं। ऐसे में ग्राहक फैसला लेने से पहले असमंजस में रहते हैं। ऐसे में ग्राहक काफी असमंजस में होते हैं और एक निश्चित फैसला नहीं कर पाते। अगर आपके साथ भी ऐसा ही है तो ग्राहकों की इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए मारूति सुजुकी भी सेकेंड हैंड गाड़ियां बेचती है।

कंपनी अपने True Value स्टोर के जरिए अपनी ही पुरानी गाड़ियों को बेचती है। आप चाहे तो स्टोर में जाकर गाड़ी खरीद सकते हैं या फिर वेबसाइट पर विजिट कर कार की जानकारी हासिल कर सकते हैं। True Value वेबसाइट पर भी कार की जानकारियां दी जाती हैं। मारुति के मुताबिक ट्रू वैल्यू के जरिए बीते 19 सालों में 40 लाख पुरानी कारों को बेचा जा चुका है। ये हैं True Value वेबसाइट पर मिल रही कार:-

Wagon R LXI: कंपनी 2009 मॉडल की Wagon R LXI सेल कर रही है। पेट्रोल पर चलने वाली यह कार 1,50,000 रुपये में बिक्री के लिए उपलब्ध है। यह फर्स्ट ऑनर कार है। कार दिल्ली में उपलब्ध है जो कि 92,153 किलोमीटर चल चुकी है।

Wagon R LXI: कंपनी 2008 मॉडल की Wagon R LXI सेल कर रही है। पेट्रोल पर चलने वाली यह कार 1,30,000 रुपये में बिक्री के लिए उपलब्ध है। यह फर्स्ट ऑनर कार है। कार दिल्ली में उपलब्ध है जो कि 35,086 किलोमीटर चल चुकी है।

Wagon R LXI: कंपनी 2010 मॉडल की Wagon R LXI सेल कर रही है। पेट्रोल पर चलने वाली यह कार 1,90,000 रुपये में बिक्री के लिए उपलब्ध है। यह फर्स्ट ऑनर कार है। कार दिल्ली में उपलब्ध है जो कि 74,039 किलोमीटर चल चुकी है।