How to locate an Aadhaar Enrollment Centre near You: आधार कार्ड बनवाने या फिर उसमें संशोधन कराने के लिए आधार नामांकन केंद्र जाना पड़ता है। अगर आप भी इन कामों के लिए घर के आस-पास यह केंद्र खोज रहे हैं, तब कुछ सरल तरीकों से आप आधार एनरोलमेंट सेंटर को फट से लोकेट कर सकते हैं। जानिए कैसेः

– आधार नामांकन केंद्र ढूंढने के लिए आधार सेल्फ सर्विस पोर्टल- https://appointments.uidai.gov.in/(X(1)S(cst1k131g3hrts55glani355))/easearch.aspx?aspxerrorpath=/centersearch.aspx&AspxAutoDetectCookieSupport=1 पर जाएं।

– फिर उस पेज पर अपने सबसे नजदीकी आधार नामांकन केंद्र को ढूंढें। आपको इसके बाद दो प्रकार से केंद्र खोजने को विकल्प मिलेगा, जिसमें पहला- राज्य के आधार पर होगा, जबकि दूसरा पोस्टल (पिन) कोड के जरिए होगा। आप इन दोनों में से किसी भी एक तरीके को चुन सकते हैं।

– अगर राज्य (स्टेट) वाला ऑप्शन चुनेंगे, तब नया पेज खुल कर आएगा। वहां आपको ‘शो सेंटर्स एट बैंक्स एंड पोस्ट ऑफिस ओनली’ का लिंक मिलेगा।

– आगे आपको कुछ जरूरी जानकारियां मुहैया करानी होंगी। मसलन ‘स्टेट’, ‘डिस्ट्रिक्ट’, ‘सब-डिस्ट्रिक्ट’, ‘विलेज’ और ‘टाउन’।

– ये चीजें मुहैया कराने के बाद ‘शो ओनली पर्मानेंट सेंटर्स’ के विकल्प पर जाएं। कैप्चा वेरिफिेकेशन के बाद आपको ‘लोकेट सेंटर’ का ऑप्शन मिलेगा। ये प्रक्रिया पूरी करने के बाद आपके सामने उन आधार नामांकन केंद्रों और आधार अपडेशन सेंटर्स की पूरी सूची आ जाएगी, जिस इलाके को आपने चुना होगा।

पिन कोड के जरिए ऐसे तलाशें आधार नामांकन केंद्रः

– राज्य के अलावा आधार नामांकन केंद्र घर के नजदीक में ढूंढने की दूसरी प्रक्रिया के तहत पिन कोड के जरिए ये केंद्र खोजे जा सकते हैं। आपको इसके लिए सबसे पहले- https://appointments.uidai.gov.in/(X(1)S(cst1k131g3hrts55glani355))/easearch.aspx?aspxerrorpath=/centersearch.aspx&AspxAutoDetectCookieSupport=1 पर ‘पिन कोड’ वाली सर्च के ऑप्शन पर जाना होगा। मामले से जुड़े जानकार बताते हैं कि यह तरीका अधिक सरल और कम समय लेने वाला होता है।

– ‘पोस्टल पिन कोड’ के विकल्प पर क्लिक करने के बाद एक अलग पेज खुल कर आ जाएगा।

– उस पेज पर आपको ‘शो सेंटर्स एट बैंक्स ऑर पोस्ट ऑफिसेज़’ पर जाएं।

– अब इसके बाद आपको अपने इलाके का पिन कोड डालना होगा। हालांकि, इसके लिए जरूरी है कि आप छह अंकों वाला अपने इलाके का पिन जानते हों।

– इतना सब करने के बाद ‘शो ओनली पर्मानेंट सेंटर्स’ पर जाएं। फिर आपको कैप्चा वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी और उसके बाद ‘लोकेट ए सेंटर’ पर जाना होगा। उसी पेज पर आपको नजदीकी आधार नामांकन केंद्रों की पूरी सूची मिल जाएगी।

