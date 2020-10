PAN CARD में दर्ज है कोई गलत जानकारी तो इस तरह करें करेक्शन, झटपट होगा काम

PAN Card Correction: पैन कार्ड एक बेहद ही जरूरी दस्तावेज में से एक है। पैन कार्ड का इस्तेमाल बड़े अमाउंट के लेन-देन के लिए होता है। बैंक में खाता खुलवाने और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल आदि में भी इसका इस्तेमाल होता है। 10 अंकों का पैन पहचान से लेकर कई कामों में लोगों के काम आता है पैन कार्ड में अक्सर कुछ जानकारियां गलत दर्ज हो जाती हैं।

यह आवेदनकर्ता की लापरवाही से होता है या फिर पैन कार्ड जारी करने वाली संस्था की लापरवाही की वजह से। ऐसे में पैन कार्ड में सही जानकारियों का दर्ज करना जरूरी हो जाता है। पैन कार्ड में दर्ज गलत जानकारियों को ठीक भी किया जा सकता है।

ऐसे करें करेक्शन:-

1- सबसे पहले Tin-NSDL वेबसाइट tin-nsdl.com ओपन करें

2- होम पेज ओपन होते ही ‘Service Section’ विकल्प में ‘PAN’ को चुनें

3. अब एक नया पेज ओपन होगा जिसमें ‘Change/Correction in PAN Data’ विकल्प में मौजूद ‘Apply’ पर क्लिक कर दें

4. अब ‘Change or Correction in existing PAN data/Reprint of PAN Card’ को सेलेक्ट करें

5. ‘Correct Category’ में मौजूद अलग-अलग विकल्प (जिसमें आपको करेक्शन करना हो) को चुनें

6. अपना नाम, जन्म तारीख, ईमेल आइडी आसानी से बदल सकते हैं, नई जानकारी दर्ज करने के बाद सबमिट पर क्लिक कर दें

7. ‘PAN Application Form’ पर क्लिक करें

8. अब E-KYC मांगी जाएगी, आपको इसकी स्कैन कॉपी सबमिट करनी होगी

9. अब मांगी गई जानकारियों मसलन नाम, पता आदि दर्ज करें

10. एड्रेस आईडी प्रूफ, उम्र का प्रूफ आदि दर्ज करें

11. पेमेंट करने के बाद भुगतान की रसीद के साथ-साथ सभी आईडी प्रूफ के कागजों को लेकर NSDL e-Gov दफ्तर में जमा करा दें

12. आपकी सभी जानकारियों को करेक्ट कर दिया जाएगा।

