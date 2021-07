How to Wash Bike at Home: बाइक वॉशिंग भी समय-समय पर करवाना जरूरी माना जाता है। बाइक में लंबे समय तक लगी धूल मिट्टी नुकसानदेह साबित होती है। ऐसे में बाइक की वॉशिंग जरूरी है। आप चाहे तो घर पर खुद ही बाइक वॉश कर सकते हैं या फिर सर्विस सेंटर या वॉशिंग सेंटर में जाकर इस काम को करवा सकते हैं।

बाइक वॉश के दौरान कुछ बातों का विशेष ख्याल रखा जाना चाहिए। दरअसल बाइक के कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें अगर पानी घुस जाए तो उन्हें नुकसान हो सकता है। वॉशिंग के दौरान बाइक की बैट्री के एक हिस्से में पानी नहीं चाहिए। यह हिस्सा मेटल पॉइंट्स होते हैं अगर इनमें पानी चला जाए तो जंग लगने का डर रहता है। हालांकि बाइक्स में ड्राय बैटरी का इस्तेमाल होता है लेकिन मेटल पॉइंट्स को पानी से दूर रखना ही बेहतर होता है।

कई बार इंजन ऑयल कम्पार्टमेंट में ऑयल के स्तर को चेक करने के बाद इसे बंद जरूर करना चाहिए। अगर यह थोड़ा भी ढीला होता है तो वॉशिंग के दौरान इसमें पानी जाने की संभावना रहती है। अगर पानी चला जाता है तो ऑयल और पानी मिल जाते हैं।

ऐसे में आपको नया ऑयल खरीदकर इसमें डालना पड़ सकता है। बाइक के कंट्रोल बटन्स जहां हैं वहां भी पानी नहीं जाना चाहिए। इनके अलावा एयर फिल्टर भी ज्यादा गीला नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो यह इंजन को नुकसान पहुंचा सकता है क्योंकि एयर फिल्टर के जरिए ही इंजन में साफ हवा पहुंच पाती है।