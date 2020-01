Aadhaar Card वेरिफाई करना है बेहद आसान, mAadhaar ऐप पर करना होगा ये काम; जानें

लोगों के लिए अपने Aadhaar Card को वेरिफाई करना अब और भी आसान हो गया है। अब mAadhaar ऐप पर आसानी से आप अपने आधार कार्ड को वेरिफाई कर सकते हैं। इतना ही नहीं mAadhaar ऐप के जरिये आप आधार कार्ड से जुड़ी सेवाएं जैसे पता अपडेट करना, आधार वेरिफाई करना, मेल या ई-मेल वेरिफाई करना, एड्रेस वैलिडेशन के लिए यूआईडी/ईआईडी रिक्वेस्ट रिट्राइव करने के साथ ही ऑनलाइन रिक्वेस्ट का स्टेटस भी जान सकते हैं।

mAadhaar ऐप से ऐसे करें वेरिफाई:

अपने आधार कार्ड को mAadhaar ऐप से वेरिफाई करने के लिए आपको यह आसान स्टेप्स फॉलो करने होंगे। इसके लिए सबसे पहले जरूरी यह है कि आप अपने मोबाइल पर mAadhaar ऐप डाउनलोड कर लें। इसके बाद जब आप इस ऐप को खोलेंग तो इसमें आपको QR कोड स्कैन कर किसी भी मौजूद आधार कार्ड को वेरिफाई करने का ऑप्शन नजर आएगा। इस QR कोड को स्कैन कर आप अपने आधार कार्ड को वेरिफाई कर सकते हैं।

जरुरी बात यह भी है कि यूआईडीएआई ने पिछले महीने ही एक ट्वीट में कहा था कि जिन लोगों ने आधार का पुराना एप डाउनलोड कर रखा है, वे उसे अन-इंस्टॉल करें और नया एप डाउनलोड कर लें। यह एप एंड्रॉयड के गूगल प्ले के साथ ios के एपस्टोर पर उपलब्ध है।

You can verify any presented Aadhaar by Scanning the QR Code on it using your #mAadhaar app.

For more services, download and install the #NewmAadhaarApp from: https://t.co/62MEOeR7Ff (Android) https://t.co/GkwPFzuxPQ (iOS) pic.twitter.com/xt4yy1YnzO

