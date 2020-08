Voter ID कार्ड में फोटो बदलने का ये है तरीका, चुटकियों में होगा काम

How to update photo in voter id card online: वोटर आईडी कार्ड किसी भी भारतीय नागरिक के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है। वोटर आईडी कार्ड का इस्तेमाल चुनाव में वोट करते वक्त होता है। वोटिंग के अलावा इस कार्ड की जरूरत अन्य कामों के लिए पड़ती है। सरकारी योजनाएं, बैंकिंग आदि में किसी भी शख्स की पहचान को साबित करने वाले इस कार्ड में सही जानकारी और अपडेटेड डिटेल्स का होना जरूरी है। ऐसा न होने पर आपके काम अटक सकते हैं।

कई लोग वोटर आईडी कार्ड में अपनी तस्वीर को बदलवाना चाहते हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि इस काम को कैसे पूरा किया जाए। वे निर्वाचन अधिकारी के दफ्तर जाते हैं और अपनी समय और ऊर्जा को खर्च कर इस काम को पूरा करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि घर बैठे भी इस काम को पूरा किया जा सकता है। इसके लिए आपको बस इंटरनेट के जरूरत पड़ेगी और चुटकियों में यह काम हो जाएगा।

इसके लिए आपको सबसे पहले सबसे पहले राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल www.nvsp.in पर लॉग-इन करना होगा। यहां यहां ‘Personal details’ के टैब पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको फोटो अपडेट या फोटो करेक्शन का विकल्प दिखाई देगा। इसपर क्लिक करने के बाद आपको अपना नया फोटो अपलोड करना होगा। करीब एक महीने में फोटो अपडेट हो जाएगा।

