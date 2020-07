How to remove name in ration card Online Method: कोरोना संकट के बीच राशनकार्डधारकों के लिए सरकार ने बड़ा एलान किया है। केंद्र ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का नवंबर तक विस्तार करने का फैसला किया है। आने वाले पांच महीने में 80 करोड़ लोगों को फायदा इसका फायदा पहुंचेगा। सरकार लोगों को मुफ्त राशन देगी।

योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एनएफएसए) के 80 करोड़ से अधिक लाभुकों को अगले 5 महीने तक 5 किलो अनाज और 1 किलो चना मुफ्त मिलेगा। 80 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को आने वाले कृषि और त्योहारों के सीजन में बढ़ने वाले खर्चे से काफी राहत मिलेगी। प्रत्येक परिवार को हर महीने पांच किलो गेहूं या चावल और एक किलो चना दिया जाएगा।

ऐसे में आपके लिए सबसे जरूरी हो जाता है राशनकार्ड बनवाना और उसमें परिवार के सदस्यों के नाम को जोड़ना या फिर हटाना। आपको अपना राशनकार्ड हमेशा अपडेट रखना चाहिए क्योंकि किसी भी दस्तावेज के लिए यह जरूरी है कि उसमें सटीक जानकारी हो। कई बार ऐसा होता है कि हम राशनकार्ड में से किसी सदस्य का नाम किसी कारणवश हटाना चाहते हैं लेकिन हमें इसका तरीका मालूम नहीं होता और न ही यह पता होता है कि इसके लिए कौन से दस्तावेज जरूरी होते हैं।

सबसे पहले बता दें कि सदस्य का नाम हटाने के लिए आपके पास मृत्यु प्रमाणपत्र, स्थानांतरण प्रमाण पत्र या फिर शादी का प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर इनमें से एक भी दस्तावेज (आपकी स्थिति के मुताबिक) है तो आपको एक एप्लीकेशन एएफएसओ के नाम पर लिखनी होगी और इसमें बताना होगा कि आप कौन से सदस्य का नाम कटवाना चाहते और इसके पीछे क्या वजह है। राज्यों के अपने-अपने पोर्टल हैं जिसपर विजट करके आप आसानी से नाम हटवा सकते हैं। पोर्टल पर ही आपको दस्तावेज भी अटैच करने होते हैं। और आपके पते पर नया अपडेट राशन कार्ड भेज दिया जाता है।

