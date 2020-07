How to make corrections in voter ID card online: वोटर आईडी कार्ड एक अहम दस्तावेजों में से एक माना जाता है। चुनावों में वोटिंग के लिए इस कार्ड को दिखाना होता है। अक्सर देखा गया है कि लोग वोटर कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं और उन्हें जब यह रिसीव होता है तो उसमें कुछ गलतियां होती हैं। मसलन किसी के कार्ड में नाम की स्पैलिंग गलत छपी होती है तो किसी के नाम में सर नेम ही गायब कर दिया जाता है। इसके अलावा पता गलत छाप दिया जाता है।

ऐसी ही कुछ समस्याओं को का समाधान आप घर बैठे-बैठे पा सकते हैं। आप ऐसा ‘Voter Helpline’ मोबाइल एप के जरिए कर सकते हैं। ये एप आपको गूगल प्ले स्टोर और आईओएस पर मिल जाएगी। एप को इंस्टॉल करने के बाद आपको मोबाइल नंबर के साथ वेरिफाई करना होगा। इसके बाद आपको एप में खुद को रजिस्टर्ड (अगर पहले से एप में रजिस्टर्ड नहीं हैं तो) करना होगा। इसेलिए आपको अपनी इे-मेल आईडी EPIC नंबर और पासर्वड दर्ज करना होगा।

जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करने लेंगे आपके सामने एक नया इंटरफेस खुलकर आएगा। आपको ‘Forms’ पर क्लिक करना होगा और फिर ‘Correction of entire form 8 ‘ पर क्लिक कर ‘Continue’ पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने एक और नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहां आपको अपना राज्य, जिला और विधानसभा को दर्ज करना होगा।

इसके बाद आपसे आपके वोटर आईडी कार्ड की जानकारी मांगी जाएगी जिसे आपको दर्ज करना होगा। अब ‘Form 8’ को भरना होगा। यह फॉर्म आपको तीन स्टेप में भरना होगा। इसके साथ ही आपको भारतीय पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पेन कार्ड आदि मान्य डॉक्यूमेंट को अटैच कर सबमिट पर क्लिक कर देना होगा। इस तरह आपका अपडेटेड वोटर आईडी बनकर आपके एड्रेस पर पहुंचा दिया जाएगा।

