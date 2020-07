How to delink Aadhaar from bank account and mobile wallet: बैंक अकाउंट, मोबाइल-वॉलेट को आधार कार्ड से लिंक करवाना अनिवार्य नहीं है। अगर आपने इन सभी को आधार से लिंक करवाया था और आप इसे डिलिंक करवाना चाहते हैं तो आसानी से ये काम पूरा हो जाएगा। पिछले दो तीन सालों में ज्यादातर बैंकों ने आधार केवाईसी को अनिवार्य कर दिया था और मोबाइल वॉलेट पर भी यह लागू था। हालांकि बाद में इनकी अनिवार्यता को कानूनन हटा दिया गया।

हालांकि ऐसे करोड़ों लोग हैं जिन्होंने लिंकिंग तो करवाई लेकिन डिलिंक नहीं। इसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि लोगों को इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं। अगर आप अपना बैंक खाता आधार से डिलिंक करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी नजदीकी बैंक शाखा में जाना होगा। यहां आफको आधार को डीलिंक करने के लिए एक फिजिकल फॉर्म उपलब्ध करवाया जाएगा। अब फॉर्म जमा कीजिए। अगले 48 घंटों में आपका आधार डिलिंक हो जाएगा।

वहीं अगर डिजिटल वॉलेट ‘पेटीएम’ यूजर्स को आधार डी-लिंक करवाने के लिए कस्टमर केयर नंबर 01204456456 पर कॉल करना होगा। कॉल कर बताना होगा कि आप आपना आधार डी-लिंक करवाना चाहते हैं। फिर वहां से ईमेल भेजा जाएगा।

इस मेल में दिए गए निर्देश को पूरा करने के 72 घंटों के भीतर आपका आधार वॉयलेट से डी-लिंक हो जाएगा। आप तीन दिनों बाद इसे चेक भी कर सकते हैं। इसी तरह आप जिस भी कंपनी का डिजिटल वॉलेट इस्तेमाल कर रहे हैं उसके कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करके इस अधूरे काम को झटपट पूरा कर सकते हैं।

