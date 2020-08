How to check PM Kisan Samman Nidhi Yojana’s installment: प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को छठी किस्त जारी की जा चुकी है। कई किसानों के खाते में पैसे रिसीव हो चुके हैं तो कुछ किसान ऐसे भी हैं जिन्हें अब तक 2 हजार रुपये की किस्त का पैसा नहीं मिला है। ऐसे में किसानों को समझ नहीं आ रहा कि किस्त न मिलने का क्या कारण है। वह कैसे चेक करें किस्त आई है या नहीं आई। अगर किस्त नहीं आई तो इसके पीछे क्या वजह है। सरकार ने आखिर उनकी किस्त को क्यों रोक लिया।

अगर आप भी इस भ्रम और असमंजस की स्थिति में हैं तो हम आपको बता दें कि आप आसानी से इस बात का पता लगा सकते हैं कि आपको किस्त जारी की गई है या नहीं। ऐसा संभव है पीएम किसान योजना के आधिकारिक पोर्टल के जरिए। इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा और आप आसानी से चुटकियों में किस्त की जानकारी घर बैठे पा सकेंगे।

इसके लिए आपको सबसे पहले पीएम किसान योजना की वेबसाइट के इस लिंक https://pmkisan.gov.in/ पर क्लिक करना होगा। इस लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहां आपको कई विकल्प नजर आएंगे। इसमें आपको ‘Farmers Corner’ पर जाना है और सबसे नीचे स्थित ‘Beneficiary Status’ पर क्लिक करना होगा।

इसके बाद आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपना होगा जहां आपसे आधार नंबर, बैंक खाता संख्या या मोबाइल नंबर दर्ज करने के लिए कहा जाएगा। आप इन तीनों में से किसी एक की जानकारी दर्ज करें। इतना करने के बाद आपको ‘Get Data’ करना होगा आपके सामने किस्त की जानकारी खुलकर आ जाएगी। अगर स्क्रीन पर ‘FTO is generated and Payment confirmation is pending’ जैसा कोई मैसेज दिखाई दे तो इसका मतलब आपके अकाउंट में किस्त ट्रांसफर की प्रक्रिया जारी है और खाते में पैसा पहुंच जाएगा।

