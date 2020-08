Ration Card में मोबाइल नंबर कैसे चेंज करें, यहां जानें आसान तरीका

How to change mobile number in Ration Card: राशन कार्ड राज्य सरकारों द्वारा जारी किया जाता है। इस कार्ज की मदद से कार्डधारक को बेहद सस्ती दर पर अनाज मिलता है। करोड़ों देशवासी इस कार्ड के जरिए सस्ता राशन सब्सिडी पर ले रहे हैं। राशनकार्ड में कई तरह की जानकारियां दर्ज होती हैं। इस कार्ड के लिए आवेदन करते वक्त आवेदनकर्ता से पता, नाम, उम्र और मोबाइल नंबर आदि की जानकारी मांगी जाती है।

अक्सर देखा गया है कि लोग अपना मोबाइल नंबर किसी न किसी वजह से बदल देते हैं लेकिन वे अपने राशन कार्ड में नए नंबर को अपडेट ही नहीं करते। राशन कार्ड में हमेशा लेटेस्ट जानकारी दर्ज होनी चाहिए। मोबाइल नंबर के जरिए ही आप तक राशनकार्ड से जुड़ी तमाम जानकारियों को सरकार एमएमएस के जरिए ही पहुंचाती है।

ऐसे में अगर आप अपने राशनकार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट करने की सोच रहे हैं लेकिन आपको इसका तरीका नहीं पता तो हम आपको इसका पूरा प्रॉसेस बता रहे हैं। इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा और आप आसानी से नंबर को अपडेट कर सकेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि हर राज्य के अपने खाद्य एवं रसद विभाग के पोर्टल हैं। इनके जरिए ही राशन कार्ड से जुड़े सारे आवेदन, अपडेशन आदि का काम घर बैठे हो जाता है। हम यहां दिल्ली के उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। बाकी राज्यों के पोर्टल पर जाकर आप खुद भी इसी तरह के प्रॉसेस के जरिए नंबर अपडेट कर सकेंगे।

सबसे पहले दिल्ली सरकार की खाद्य एवं रसद विभाग के पोर्टल के इस लिंक https://nfs.delhi.gov.in/Citizen/UpdateMobileNumber.aspx पर विजिट करना होगा। यहां आपको ‘Aadhar Number of Head of Household/NFS ID’, ‘Ration card No’, ‘Name of Head of HouseHold’, ‘New Mobile Number’ दर्ज करने के लिए कहा जाएगा।

इन चारों जानकारियों को दर्ज करने के बाद आपको ‘Save’ पर क्लिक कर देना होगा। इस तरह आपका मोबाइल नंबर अपडेट हो जाएगा। ध्‍यान देने वाली बात ये है कि हर राज्य की अलग वेबसाइट है ऐसे में आप अपने राज्य के पोर्टल पर जाकर ‘Register/Change of Mobile No’ को सर्च कर इस काम को पूरा सकते हैं।

