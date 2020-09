घर बैठे Voter ID में बदल सकते हैं एड्रेस, जानें ये आसान तरीका

How to change address in voter id card online: वोटर आईडी कार्ड किसी भी नागरिक के लिए सबसे अहम दस्तावेजों में से एक माना जाता है। इसके जरिए हम चुनाव में वोट डाल सकते हैं। वोटर आईडी एक सरकारी दस्तावेज है लिहाजा इसका इस्तेमाल अलग-अलग कामकाज के लिए भी होता है। वोटर आईडी कार्ड में हमेशा सही और अपडेटेड जानकारी दर्ज होनी चाहिए।

ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप इसका इस्तेमाल दस्तावेज के तौर पर करेंगे तो आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अक्सर लोगों के मन में यह सवाल होता है कि वह किस तरह वोटर आईडी कार्ड में एड्रेस बदलवाएं। क्या उन्हें सरकारी दफ्तर जाना होगा या फिर घर बैठे भी यह काम हो जाएगा। तो हम आपको बता दें कि आप दोनों तरह से एड्रेस बदल सकते हैं। यहां हम आपको ऑनलाइन तरीके के बारे में बताने जा रहे हैं।

इसके लिए आप सबसे पहले चुनाव आयोग की वेबसाइट https://www.nvsp.in/ पर जाएं। आपके सामने वेबसाइट ओपन होगी और आपके सामने कई विकल्प मौजूद होंगे। यहां ‘Transposition within Assembly’ पर जाकर ‘Form8A’ पर क्लिक करें। एक नए टैब में एक फॉर्म खुल जाएगा।

अब मांगी गई जानकारियों को सावधानीपूर्वक भरें। एक फोटो के सात एड्रेस प्रूफ की फोटो को भी स्कैन करके अपलोड करें। फॉर्म को एकबार फिर से पूरी तरह से पढ़ लें और जानकारियां सही होने पर सबमिट पर क्लिक कर दें। इसके बाद आपको एक रिफरेंस नंबर मिलेगा जिसके जरिए आप अपने एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। इसके बाद आपके एड्रेस पर कुछ दिन में नया वोटर आईडी कार्ड डिलीवर कर दिया जाएगा।

