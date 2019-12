FASTag को बैंक की साइट से ऐसे खरीदें, जानें इससे जुड़ी अन्य डिटेल्स भी

How To Buy For FASTag Online: फास्ट टैग से जुड़ी डिटेल्स जानें

How To Buy FASTag Online via Banks: आपने भी अब तक अगर अपने वाहन के लिए फास्ट टैग नहीं खरीदा है तो बैंक के जरिए ऑनलाइन FASTag खरीदने की भी सुविधा है और आज हम अपने लेख के माध्यम से आपको इसी विषय में जानकारी देंगे। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि फास्ट टैग (FASTag) के लिए आपको कितना रुपये का चार्ज लगेगा। बता दें कि फास्ट टैग लोगों को आसानी से उपलब्ध हो सके इसके लिए सरकार ने कुछ बैंकों के साथ पार्टनरशिप की है। आइए आपको FASTag से जुड़ी अन्य डिटेल्स के बारे में भी जानकारी देते हैं।

How To Buy FASTag Online via Banks: ऑनलाइन ऐसे अप्लाई करें फास्ट टैग

सबसे पहले SBI, ICICI Bank, Axis Bank या फिर HDFC Bank की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि सरकार ने कुछ बैंक के साथ हाथ मिलाया है जिससे की FASTAG आसानी से उपलब्ध कराया जा सके। बैंक की वेबसाइट के होमपेज़ पर Get FASTag / Apply for FASTag ऑप्शन के लिंक पर क्लिक करें।

इसके बाद अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपके नंबर पर ओटीपी आएगा, OTP डालने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। इसके बाद नाम, ईमेल आईडी, पता, वाहन की जानकारी जैसे कि वाहन का टाइप, रजिस्ट्रेशन नंबर आदि भरें। वाहन की आरसी की स्कैन कॉपी को भी अपलोड करें।

ऐप्लिकेशन फॉर्म को सबमिट करने से पहले आपके द्वारा दर्ज की गई जानकारी को एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ लें। ऐप्लिकेशन फॉर्म को ऑनलाइन भरने के बाद फीस सबमिट करने के लिए अलग से एक पेज़ खुलेगा। फास्ट टैग (FASTag) की रसीद और पेमेंट रसीद की कॉपी को सेव करें या तो आप इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं।

How to get FASTag Offline: ऑफलाइन कहां से खरीद सकते हैं फास्ट टैग

अगर आप फास्ट टैग को ऑनलाइन नहीं खरीदना चाहते तो आप टॉल प्लाजा पर प्वाइंट ऑफ सेल लोकेशन या फिर बैंक ब्रांच में जाकर भी फास्ट टैग को खरीद सकते हैं।

Charges for FASTag: फास्ट टैग चार्ज के बारे में जानें

खबर लिखे जाने तक आईसीआईसीआई बैंक की वेबसाइट पर टैग की कीमत, 99.12 रुपये, रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट 200 रुपये और टैग एक्टिवेशन के लिए 200 रुपये का रीचार्ज की जानकारी दी गई है। एक बात जो गौर करने वाली है वह यह है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट और न्यूनतम बैलेंस वाहन के टाइप के अनुसार अलग-अलग है।

वहीं, दूसरी तरफ, एचडीएफसी बैंक की वेबसाइट पर 31 दिसंबर तक टैग ज्वाइनिंग फीस फ्री है, Reissuance फीस 100 रुपये, रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट 200 रुपये और टैग एक्टिवेशन के लिए 100 रुपये का न्यूनतम रीचार्ज करवाना होगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट और न्यूनतम बैलेंस अलग-अलग वाहनों के लिए अलग-अलग है।

How to recharge FASTag account: फास्ट टैग को कैसे करें रीचार्ज

जिस भी बैंक से आपने फास्ट टैग खरीदा है उनके कस्टमर पोर्टल पर जाएं और लॉग-इन करें। इसके बाद पेमेंट सेक्शन में जाकर रीचार्ज अकाउंट पर क्लिक करें। ऑनलाइन पेमेंट का भुगतान कर कंटीन्यू पर क्लिक करें।

