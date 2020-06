How to book LPG Cylinder through Whatsapp: सोशल मैसेजिंग एप WhatsApp आज दुनिया के टॉप एप में से एक है। WhatsApp के जरिए हम आसानी से किसी से भी संवाद कर सकते हैं। क्या आपको पता है WhatsApp के जरिए भी एलपीजी सिलिंडर की बुकिंग की जा सकती है। अगर आपको अन्य तरीकों से गैस सिलिंडर की बुकिंग करना बोझिल लगता है तो आप WhatsApp का इस्तेमाल कर आसानी से बुकिंग कर सकते हैं।

दरअसल अब गैस कंपनियां अपने ग्राहकों को WhatsApp के जरिए बुकिंग की सुविधा दे रही है। हाल में देश की दूसरी सबसे बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनी भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) ने WhatsApp के जरिए गैस बुकिंग की सर्विस शुरू की है। देश के किसी हिस्से में मौजूद भारत गैस (कंपनी का एलपीजी ब्रांड) के ग्राहक अब WhatsApp के जरिए गैस बुकिंग करवा सकते हैं। ग्राहक गैस एजेंसी में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के जरिए हमारे WhatsApp नंबर 1800224344 पर बुकिंग कर सकते हैं।

इसके लिए ग्राहकों को सबसे पहले 1800224344 नंबर को अपने कॉन्टेक्ट में एड करना होगा। इसके बाद इस नंबर पर ‘Hi’ लिखकर भेजना होगा। इसके बाद भारत गैस की तरफ से आपको रिप्लाई आएगा। जिसमें गैस बुकिंग के लिए ‘1’ दबाने या फिर ‘Book’ टाइप करने के लिए कहा जाएगा। इन दोनों विकल्पों में से आप कोई एक विकल्प को चुन सकते हैं।

जिसके बाद आपका गैस सिलिंडर बुक होकर सीधे आपके रिजस्टर्ड एड्रेस पर डिलीवर कर दिया जाएगा।WhatsApp के अलावा पहले की तरह ही IVRS के जरिए भी गैस बुकिंग की सुविधा उपलब्ध है। वे ग्राहक जो कि WhatsApp का इस्तेमाल नहीं करते या करना नहीं जानते वे इस सुविधा का फायदा उठा सकते हैं।

