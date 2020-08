How to apply for Ration Card through Common Service Center: राशन कार्ड के जरिए सरकार लोगों को बेहद सस्ती दर पर अनाज मुहैया करती है। कोरोना संकट में तो राशन कार्डधारकों को सरकार कई फायदे दे रही है। देश भर में सरकार की ओर से 80 करोड़ गरीबों को लॉकडाउन के दौरान मुफ्त राशन दिया जा रहा है।

इस कार्ड का इस्तेमाल अनाज खरीदने के साथ-साथ एक महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज के रूप में भी होता है। राशन कार्ड तीन प्रकार के होते हैं और इन्हें हर कैटिगरी के लिए अलग-अलग रंग का जारी किया जाता है। राशन कार्ड के लिए अप्लाई करने के कई तरीके हैं।

अक्सर लोगों के मन में सवाल होता है कि क्या कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए भी राशन कार्ड के लिए अप्लाई किया जा सकता है या नहीं? सरकार ने लोगों की सुविधा के लिए कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए इस कार्ड के लिए अप्लाई करने की सहुलियत दी हुई है। उपभोक्ता अपने एपीएल, एएवाई, बीपीएल और ओएचपी राशन कार्ड बनवाने के लिए यहां अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए उपभोक्ता के पास उसका आधार कार्ड का होना बहुत जरूरी है।

कॉमन सर्विस सेंटर पर आपसे आवेदन फॉर्म भरवाया जाएगा। इस फॉर्म के साथ आपको आधार कार्ड की फोटो कॉपी अटैच करनी होगी। इसके बाद आपको यह फॉर्म जमा कर देना होगा। आवेदन के साथ ही आपसे 5 रुपये से 45 रुपये की बीच फीस ली जाएगी।

इसके बाद आपके फॉर्म में दी गई जानकारियों की जांच की जाती है और फिर आवेदन करने के 30 दिन के अंदर पूरी हो जाती है। जांच सही पाए जाने पर 30 दिन के भीतर राशन कार्ड जारी हो जाता है।

