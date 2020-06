How to apply for Ration Card: एक जून से पूरे देश में ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ की व्यवस्था लागू हो चुकी है। इस व्यवस्था के तहत किसी भी राज्य का राशनकार्डधारक अन्य किसी भी राज्य में जाकर बिना रोक टोक के राशन खरीद सकता है। कोरोना संकट के बीच कई लोगों को मुफ्त राशन बंटवा रही है। राशन कार्ड के जरिए ही इन सुविधाओं का लाभ उठाया जा सकता है। राशनकार्डधारकों को बेहद ही सस्ती दर पर अनाज उपलब्ध कराया जाता है।

राशन कार्ड के लिए आवेदन करने के हर राज्य सरकार ने अपने-अपने पोर्टल बनाए हुए हैं। यानी कि राज्य सरकारें अपनी व्यवस्था के तहत लोगों के राशन कार्ड बनाती हैं। राशन कार्ड राज्य सरकारों द्वारा जारी किया जाता है. इसलिए हर राज्य में राशन कार्ड के लिए अप्लाई करने की प्रॉसेस अलग-अलग है।

और हर राज्य कार्ड बनवाने के लिए कुछ न कुछ मामूल चार्ज वसुलता है। उदाहरण के लिए दिल्ली में यह शुल्क 5 रुपये से 45 रुपये तक है। वहीं हरियाणा में अलग-अलग कैटिगरी के राशन कार्ड के लिए फीस 5 रुपये से लेकर 20 रुपये तक है।

अगर आप अपने राज्य की राशन कार्ड आवेदन का शुल्क जानना चाहते हैं तो खाद्य एवं रसद विभाग के पोर्टल के जरिए इसका पता लगा सकते हैं। उदहारण के तौर पर उत्तर प्रदेश के खाद्य एवं रसद विभाग के पोर्टल का लिंक fcs.up.gov.in पर आप विजिट करते हैं तो यहां राशन कार्ड शुल्क की जानकारी आपको मिल जाएगी।

ऐसे ही अन्य राज्यों के पोर्टल भी हैं। अगर आपसे कोई ज्यादा पैसों की मांग करता है तो आप इन पोर्टल पर मौजूद कम्पलेंट नंबर, ई-मेल आईडी पर शिकायत करत सकते हैं। इसके अलावा आप बीडीओ में संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप पोर्टल पर मौजूद ‘Grievance Registeration’ सेक्शन पर जाकर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

