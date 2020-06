How to apply for ration card online: राशन कार्ड के जरिए गरीब तबके तक अनाज का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। राशन कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है। राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए ये नागरिको को जारी किया जाता है। लोगों तक दाल, चावल और गेंहू आदि की आसानी से पहुंच इसके लिए सरकार ने ‘वन नेशन वन कार्ड’ की व्यवस्था को अपनाया है। इस व्यवस्था के तहत किसी भी राज्य का राशनकार्डधारक देश के किसी भी खोने से राशन ले सकता है। ये काम पूराने राशन कार्ड से हो सकता है और जिनके पास राशनकार्ड नहीं है वे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।

राशन कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए दो तरीके हैं पहला ऑफलाइन तो दूसरा ऑनलाइन। हम आज मोबाइल के जरिए ऑनलाइन राशनकार्ड के लिए कैसे अप्लाई किया जाता है इसके बारे में जानकारी देंगे। साथ ही मोबाइल की मदद से ऑफलाइन आवेदन कैस किया जा सकता है इस बारे में भी बताएंगे। ऑनलाइन अप्लाई करने के हम लिए सबसे अधिक आबादी वाले सूबे यानी यूपी सरकार के पोर्टल पर अप्लाई कैसे किया जाता है इसके लिए एक एक स्टेस के बारे में बताएंगे।

इसके लिए आपको सबसे पहले मोबाइल के क्रोम ब्राउजर में जाकर fcs.up.gov.in पर विजिट करना है। यहां आपके सामने पोर्टल खुलकर आ जाएगा। यहां ‘Ration Card online apply’ पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद मोबाइल नंबर दर्ज करें और ‘Next’ बटन पर क्लिक करे। ओटीपी दर्ज कर अपने और अपने परिवार के सदस्य के जानकारी दर्ज करें। सभी स्कैन दस्तावेज मसल आधार आदि अपलोड कर ‘Submit Now’ बटन पर क्लिक करें। इसके बाद आपको ‘Application Number’ मिलेगा। इसे आप प्रिंट करके या सेव करके रख ले।

वहीं ऑफलाइन आवेदन के लिए आपको ‘आवेदन प्रपत्र’ पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने दो विकल्प आएंगे। पहला ‘राशन कार्ड आवेदन प्रपत्र’ (ग्रामीण क्षेत्र हेतु) और दूसरा ‘राशन कार्ड आवेदन प्रपत्र’ (नगरीय क्षेत्र हेतू) इन दोनों विकल्पों से आप अपने एरिया के हिसाब से एक विकल्प को चुन लें। इसके बाद आपके सामने एक फॉर्म खुलकर आएगा जिसे आपको भरना होगा और ग्राम प्रधान के पास जमा करना होगा।

यूपी की तरह ही अन्य राज्यों के भी पोर्टल हैं जहां आप अप्लाई कर सकते हैं। देश भर में सरकार की ओर से 80 करोड़ गरीबों को लॉकडाउन के दौरान मुफ्त राशन दिया जा रहा है। सरकार तीन महीने अप्रैल, मई, जून के लिए 5 किलो अतिरिक्त राशन मुफ्त में दे रही है। राशन की यह क्वाटिंटी मौजूदा लिमिट के ऊपर है।

Hindi News के लिए हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, टेलीग्राम पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App। में रुचि है तो