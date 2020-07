How to apply for Ration Card: कोरोना काल में मुफ्त अनाज वितरण की स्कीम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को पांच महीने और बढ़ा दिया गया है। योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एनएफएसए) के 80 करोड़ से अधिक लाभुकों को अगले 5 महीने तक 5 किलो अनाज और 1 किलो चना मुफ्त मिलेगा। 80 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को आने वाले कृषि और त्योहारों के सीजन में बढ़ने वाले खर्चे से काफी राहत मिलेगी। इसपर 90 हजार करोड़ खर्च के साथ पिछले 3 महीने का जोड़कर सरकार कुल 1 लाख 50 हजार करोड़ का खर्च वहन कर रही है।

राशनकार्डधारकों को इसका सीधा पहुंचने जा रहा है। राशनकार्डधारक अपनी नजदीकी राशन की दुकान से फ्री राशन ले सकेंगे। यानी एनएफएसए के तहत राशन कार्ड पर किसी भी दुकान से राशन मिल सकेगा। अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास राशनकार्ड होना चाहिए। हालांकि जिन प्रवासी मजदूरों के पास राशन कार्ड नहीं है, उन मजदूर परिवारों को हर महीने 5 किलो ग्राम चावल या गेहूं और 1 किलो ग्राम चना सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

अगर आप राशनकार्ड बनवाना चाहते हैं तो आप आसानी से इस अधूरे काम को पूरा सकते हैं। राशन कार्ड के लिए आवेदन करने के हर राज्य सरकार ने अपने-अपने पोर्टल बनाए हुए हैं। मान लीजिए कोई शख्स यूपी का निवासी है तो उसे अगर कोई शख्स यूपी में रह रहा है तो उसे सबसे पहले मोबाइल के गूगल क्रोम ब्राउजर में जाकर fcs.up.gov.in पर विजिट करना है। यहां आपके सामने पोर्टल खुलकर आ जाएगा।

‘Download Forms’ पर जाकर ‘Ration Card Application Form’ पर क्लिक कर फॉर्म डाउनलोड करना होगा। यहां आपके सामने दो विकल्प आएंगे पहला ‘राशन कार्ड आवेदन प्रपत्र’ (ग्रामीण क्षेत्र हेतु) और दूसरा ‘राशन कार्ड आवेदन प्रपत्र’ (नगरीय क्षेत्र हेतू) इन दोनों विकल्पों से आप अपने एरिया के हिसाब से एक विकल्प को चुन लें।

इसके बाद इस फॉर्म को भरना होगा। फॉर्म के साथ आपको आधार कार्ड की फोटोकॉपी, एड्रेस प्रूफ की फोटोकॉपी, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, जाति प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी और परिवार के सभी सदस्यों के आधार की फोटोकॉपी को अटैच कर नजदीकी राशन डीलर या फिर फूड सप्लाई ऑफिस में जमा करना होगा। इन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद राशनकार्ड बनकर दिए गए पते पर आ जाएगा।

Hindi News के लिए हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, टेलीग्राम पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App। में रुचि है तो