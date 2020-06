How to apply for ration card: एक जून से देश में ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ की व्यवस्था की लागू हो चुकी है। इस व्यवस्था के तहत देश के किसी भी राज्य के राशनकार्डधारक दूसरे राज्य में जाकर राशन कार्ड ले सकते हैं। यानी कि उन्हें अलग से नए कार्ड के लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं। इस नई व्यवस्था के तहत नए राशन कार्ड भी बनाए जा रहे हैं। राशन कार्ड बनवाते हुए कई तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए।

ऐसे कई मामले सामने आए हैं जह फर्जी एजेंट के जरिए राशन कार्ड बनवाने वाले लोग ठगी का शिकार हो जाते हैं। जानकारी के अभाव में वह एजेंट को पैसे देकर कार्ड बनवाने की चाह में खुद को चूना लगवा लेते हैं। कई बार तो एजेंट लोगों को फर्जी राशन कार्ड पकड़ा देते हैं। ऐसे में फर्जी एजेंट से बचने के लिए आपको अलग-अलग राज्य सरकार द्वारा तय प्रक्रिया का पालन करते हुए ही राशन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहिए।

अब सवाल यह है कि हम राशनकार्ड के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं और राज्य सरकारों का तरीका क्या है। इसे हम एक राज्य के उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई यूपी का निवासी है और वह राशन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहता है तो उसे सबसे पहले मोबाइल या कम्प्यूटर के गूगल क्रोम ब्राउजर में जाकर खाद्य एवं रसद विभाग के fcs.up.gov.in पर विजिट करना है। यहां आपके सामने पोर्टल खुलकर आ जाएगा।

‘Download Forms’ पर जाकर ‘Ration Card Application Form’ पर क्लिक कर फॉर्म डाउनलोड करना होगा। फॉर्म को भरना होगा। फॉर्म के साथ आपको आधार कार्ड की फोटोकॉपी, एड्रेस प्रूफ की फोटोकॉपी, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, जाति प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी और परिवार के सभी सदस्यों के आधार की फोटोकॉपी को अटैच कर नजदीकी राशन डीलर या फिर फूड सप्लाई ऑफिस में जमा करना होगा।

इसके बाद आपके एड्रेस पर राशन कार्ड पहुंचा दिया जाएगा। कुछ इस तरह अन्य राज्यों ने भी अपने पोर्टल बनाए हुए हैं। आप अपने राज्य (जहां के निवासी हैं) के खाद्य एवं रसद विभाग के पोर्टल पर जाकर फॉर्म डाउनलोड कर उसे नजदीकी राशन डीलर या फिर फूड सप्लाई ऑफिस में जमा कर सकते हैं। इस तरह आप फर्जी एजेंट से बचेंगे और सही तरीका अपनाकर असली राशन कार्ड हासिल करेंगे।

