How to apply for Ration Card: कोरोना संकट के बीच राशनकार्डधारकों आने वाले और तीन महीनों के लिए फ्री राशन मिल सकता है। दस राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने मांग की है कि गरीबों और प्रवासी मजदूरों के लिए इस व्यवस्था को और तीन महीनों के लिए आगे बढ़ाया जाए। राज्यों ने कहा है कि नॉन-राशनकार्ड होल्डर को भी इसका फायदा दिया जाए।

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान के मुताबिक ‘हमें इस योजना के विस्तार के लिए 10 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से सुझाव मिला है। कई राज्यों ने पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत दिए जाने वाले मुफ्त राशन की मियाद बढ़ाने का अनुरोध किया हम उनके अनुरोध पर विचार कर रहे हैं जिसके बाद ही कैबिनेट में इस फैसले को आगे बढ़ाया जा सकेगा।’

प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना (पीएमजीएवाई) के तहत सरकार अप्रैल-जून के दौरान प्रति व्यक्ति प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न और 1 किलोग्राम दालों को मुफ्त में वितरित कर रही है, और 8 करोड़ प्रवासियों को मुफ्त अनाज और दालों की समान मात्रा प्रदान कर रही है। ये फायदा उनको भी दिया जा रहा है जिनके पास जून-जुलाई के लिए या तो केंद्रीय या राज्य दोनों में से किसी का राशन कार्ड नहीं है।

पासवान के मुताबिक प्रधानमंत्री गरीब कल्याणा अन्न योजना के तहत एनएफएसए के लगभग 20 करोड़ लाभुक परिवारों को 3 महीने तक 1 किलो दाल/परिवार/माह मुफ्त वितरण हेतु, 5.87 लाख टन दाल का आवंटन हो चुका है। 19 जून तक सहकारी एजेंसी नैफेड ने 5.69 लाख टन दाल राज्यों को भेज दिया है जिसमें से 5.44 लाख टन दाल का उठाव सभी राज्यों ने कर लिया है।

ऐसे बनवाएं राशनकार्ड: राशनकार्ड बनाने के लिए आप ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड कर उसे अपने नजदीकी राशन डीलर या फूड सप्लाई ऑफिस के पास जमा कर सकते हैं। हर राज्य के खाद्य एवं रसद विभाग का पोर्टल है जिसके जरिए आप आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के बाद उसमें मांगी गई जानकारियों को भरेंगे और साथ में दस्तावेज जैसे एड्रेस प्रूफ, फोटो आदि अटैच करेंगे। ध्यान रहे परिवार के मुखिया के नाम पर ही राशन कार्ड बनेगा।

Hindi News के लिए हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, टेलीग्राम पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App। में रुचि है तो