How to apply for Ration Card: देशभर में जून महीने से ‘वन नेशन वन राशनकार्ड’ की व्यवस्था लागू हो चुकी है। इस व्यवस्था के तहत किसी भी राज्य का राशनकार्डधारक देश के किसी भी राज्य से राशन खरीद सकता है। इस व्यवस्था को धीरे-धीरे अन्य राज्यों में फैलाया जा रहा है जो कि फिलहाल 17 राज्यों में लागू है। राशनकार्ड के लिए अप्लाई करते हुए लोग अक्सर ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से उनका कार्ड नहीं बन पाता। ऐसे में गलतियां सुधार कर नए सिरे से कार्ड के लिए अप्लाई किया जाता है। इससे किसी भी आवेदनकर्ता का समय और ऊर्जा दोनों बर्बाद होते हैं।

ऐसे में आज हम आपको राशन कार्ड आवेदन फॉर्म हुए अक्सर लोगों द्वारा की जाने वाली गलतियों के बारे में बता रहे हैं। अगर इन गलतियों को न किया जाए तो आपका राशन कार्ड बड़े ही आसानी से बन जाएगा। सबसे पहली गलती अक्सर लोगों को करते देखा जाता है कि वे अपनी कैटिगरी के राशनकार्ड का फॉर्म न भरकर दूसरी कैटिगरी का फॉर्म भर देते हैं।

राशन कार्ड तीन तरह के होते हैं पहला तो बीपीएल कैटेगिरी और दूसरा बिना बीपीएल कैटेगिरी वाला कार्ड। ये दोनों ही कैटिगरी आय के हिसाब से बनाई गई है। ऐसे में कार्ड के लिए अप्लाई करने से पहले आप इसका पता लगा लें कि आप कौन सी कैटिगरी में आते हैं। वहीं तीसरी कैटिगरी होती है अन्‍त्योदय परिवारों की इसमें बेहद ज्यादा गरीब लोगों को शामिल किया गया है। ऐसे में आप अपनी कैटिगरी के तहत ही फॉर्म भरकर जमा कराएं।

अक्सर लोगों को देखा गया है कि वे नाम गलत दर्ज कर देते हैं जिसके बाद उनका आवेदन अस्वीकार कर दिया जाता है। ऐसे में सही नाम दर्ज करना बेहद जरूरी है। फॉर्म में आवेदक से आधार कार्ड में दर्ज जन्मतिथि दर्ज करने के लिए कहा जाता है ऐसे में आधार में दर्ज की गई जन्मतिथि को ही दर्ज करें। ऐसे कई मामले सामने आते हैं जिसमें आधार में दर्ज जन्मतिथि और फॉर्म में दर्ज जन्मतिथि अलग-अलग होती है। लिहाजा आवेदन स्वीकार नहीं किया जाता।

इसके अलावा बैंक आईएफएससी कोड, बैंक अकाउंट नंबर और बैंक शाखा का नाम आदि दर्ज करते हुए भी लोग अक्सर गलतियां कर बैठते हैं। ऐसे में सबकुछ पहले से पता करके ही पुख्ता जानकारी दर्ज करें। अगर आप इन छोटी-छोटी बातों को सही से भरकर देंगे तो आपका आवेदन रद्द नहीं किया जा सकेगा।

